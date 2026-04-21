VIDEO Panică la un circ din Rusia. Un tigru a sărit între spectatori după ce plasa de siguranţă a arenei s-a rupt

Incidentul s-a întâmplat în Rusia, la Circul Dovgaluk, unde un tigru a scăpat de sub controlul dresorilor în timpul unui spectacol.

Prăbușirea bruscă a plasei de siguranță în timpul unui spectacol la Circul Dovgaluk din Rusia a permis unui tigru să se apropie de tribune, provocând panică în rândul publicului.

Trebuia să fie un spectacol cu lumini, muzică și momente care să fie aplaudate. În câteva secunde, însă, s-a transformat într-o scenă de teamă colectivă şi panică, publicul fiind forțat să se retragă și să fugă, relatează Il fatto quotidiano.

Incidentul s-a întâmplat în Rusia, la Circul Dovgaluk, unde un tigru a scăpat de sub controlul dresorilor în timpul unui spectacol și s-a apropiat la câțiva metri de spectatori. Din primele cercetări se pare că incidentul s-a produs atunci când plasa de siguranță care separa publicul de cei trei tigri din arenă a cedat brusc.

??? Moment when the tiger jumps out to the circus' audience in Rostov-on-Don



Regional authorities launched an inquiry into the technical integrity of circus safety equipment



Crazy... https://t.co/fDUvYyTSZp pic.twitter.com/fugzP1fGop — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 19, 2026

Videoclipurile care circulă online arată momentul în care structura metalică care susținea bariera s-a prăbușit, expunând zona dintre arenă și tribune. Atunci unul dintre tigri a sărit spre public.

Saltul animalului a stârnit panică în rândul spectatorilor, mulți dintre aceștia fiind familii cu copii. Filmările arată oameni sărind în sus și dându-se înapoi, vizibil speriaţi. Distanța dintre animal și primul rând s-a redus la doar câțiva metri, alimentând temerile unui posibil atac.

În ciuda fricii, nu au fost raportaţi răniți. Episodul s-a încheiat fără răni fizice în rândul publicului, dar cu o sperietură profundă pentru toți cei prezenți.