VIDEO Un avion Turkish Airlines cu 288 de persoane la bord a luat foc la aterizare. Aeroportul din Kathmandu a fost închis

Modificat la 14:05 11 Mai 2026

Publicat la 13:31 11 Mai 2026

Un avion Turkish Airlines cu 288 de persoane la bord a luat foc la aterizare FOTO: Profimedia Images

Un avion al companiei Turkish Airlines a luat foc la aterizarea pe principalul aeroport din Nepal, determinând închiderea aeroportului.

Zborul din Istanbul, având la bord 277 de pasageri și 11 membri ai echipajului, a aterizat pe Tribhuvan International Airport din Kathmandu, în timp ce flăcări și fum ieșeau din trenul de aterizare din partea dreaptă, relatează The Washington Post.

Echipajele de intervenție au acționat pentru a controla incendiul izbucnit la aeronava Airbus 330, iar pasagerii au fost evacuați în siguranță, potrivit oficialilor aeroportului.

Mai multe zboruri cu destinația Kathmandu au fost amânate în timp ce autoritățile investigau incidentul și încercau să elibereze singura pistă a aeroportului.

✈️ Definitely not the kind of “hot landing” passengers were expecting



A Turkish Airlines Airbus A330-343 arriving from Istanbul was evacuated at Kathmandu Airport after a fire broke out in the aircraft’s landing gear during taxiing.



All 277 passengers and 11 crew members were… pic.twitter.com/j62YQq15Vw — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2026

Autoritatea pentru Aviație Civilă din Nepal a declarat că incendiul a izbucnit la anvelopa din dreapta-spate a avionului Airbus.

„Inspecțiile tehnice ale aeronavei au fost începute de echipele noastre. Evaluările inițiale indică faptul că fumul a fost cauzat de o defecțiune tehnică la o conductă hidraulică”, a declarat Yahya Ustun, vicepreședinte senior pentru comunicare al companiei aeriene.

Un alt zbor a fost programat pentru transportarea pasagerilor către destinațiile lor.

Nepalul este cunoscut pentru frecvența relativ ridicată a accidentelor aviatice, cauzate de relieful său muntos și de condițiile meteorologice variabile, care fac zborul dificil.

În 2015, un avion al companiei Turkish Airlines care ateriza în ceață densă la Kathmandu a derapat de pe o pistă alunecoasă, ceea ce a dus la închiderea aeroportului timp de câteva zile.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, iar avionul a fost ulterior tractat din aeroport și transformat într-un muzeu.

În 2023, un avion care transporta 72 de persoane s-a prăbușit în apropierea unui alt aeroport din centrul Nepalului.

Zborul intern al companiei Yeti Airlines din Kathmandu a luat foc cu puțin timp înainte de prăbușire.

Incidentul a fost descris drept cel mai grav accident aviatic din țara himalayană din ultimii aproape cinci ani.