Vortexul arctic lovește SUA: Ninsorile cu "efect de lac" paralizează mai multe state americane. Stratul de zăpadă are până la 30 cm

Ninsoarea intensă creează condiții periculoase de călătorie în regiunea Marilor Lacuri din SUA, alimentată de un val record de ger, care aduce jumătatea estică a Statelor Unite într-o scurtă perioadă de iarnă. Ninsoarea s-a format peste noapte Chicago, fiind însoțită de tunete și vânturi puternice. Prognozele meteo pentru oraș de duminică indicau un potențial istoric de peste 25 de centimetri de ninsoare în noiembrie, însă cele mai abundente benzi de precipitații au evitat până acum zona centrală a orașului, scrie CNN.

Cantitățile de zăpadă de tip "efect de lac" variază considerabil de la o locație la alta, în funcție de unde se formează benzile mai groase de precipitații, având în vedere cât de înguste sunt acestea.

Această zăpadă se produce atunci când aerul rece, provenind adesea din Canada, se deplasează peste apele deschise ale Marilor Lacuri. Pe măsură ce aerul rece trece peste apele neînghețate și relativ calde ale Marilor Lacuri, căldura și umezeala sunt transferate în partea cea mai joasă a atmosferei.

Acest fenomen se observă în această dimineață în apropiere de Lacul Michigan: până la 30 de centimetri de zăpadă au căzut la peste 80 de kilometri sud de Chicago, iar în comitatul Lake, Illinois, la nord de oraș, s-au înregistrat până la 15 centimetri. Serviciul Național de Meteorologie a raportat condiții periculoase de trafic din cauza zăpezii și a vântului puternic de-a lungul autostrăzii Interstate 57, la sud de Chicago, în comitatele Kankakee și nordul comitatului Iroquois.

Zona metropolitană Chicago traversează o perioadă de acalmie după ninsoarea abundentă din timpul nopții, însă ar putea mai cădea între 2,5 și 5 centimetri. Comitatul Cook, care include centrul orașului Chicago, a fost retrogradat de la o avertizare de furtună de iarnă la una de vreme de iarnă, întrucât se așteaptă cantități mai reduse de ninsoare.

Amenințarea ninsorilor se extinde dincolo de Chicago, peste întreaga zonă a Marilor Lacuri. Fenomenul este determinat de o masă de aer arctic neobișnuit de rece pentru luna noiembrie, care se deplasează spre sud și est, aducând posibile recorduri de temperaturi minime până în Florida, în următoarele zile.

Peste 30 de centimetri de zăpadă au fost înregistrați în Peninsula Superioară a statului Michigan, iar în nord-vestul statului Indiana s-au acumulat pe alocuri până la 25 de centimetri, cu așteptări de ninsori suplimentare în cursul zilei. Câteva centimetri de zăpadă se vor mai acumula în estul Marilor Lacuri până marți, în special în nord-estul statului Ohio, nord-vestul statului Pennsylvania și sud-vestul statului New York.

Această configurație brutală, asemănătoare iernii, este alimentată de aceeași masă de aer arctic care se extinde peste cele două treimi estice ale țării. Nu este doar un simplu "front rece", ci o prăbușire polară de amploare.

Luni dimineața aduce cele mai scăzute temperaturi de la primăvară încoace pentru zeci de milioane de locuitori la est de Munții Stâncoși, iar marți se va răci și mai mult. Temperaturile pot coborî la sub zero grade până în sudul Texasului și al Floridei, precum și în zona Munților Apalași.

Atlanta trece prin una dintre cele mai mari variații de temperatură: maxima de duminică a fost de aproape 21 de grade Celsius, însă luni orașul va atinge cu greu 3 grade, iar până marți dimineață temperaturile pot scădea sub 0 grade — cea mai rece dimineață din februarie până acum. Astfel de valori sunt tipice pentru mijlocul lunii ianuarie, nu pentru începutul lui noiembrie.

Recorduri de temperatură minimă zilnică pot fi atinse marți dimineață în părți din Alabama, Mississippi, Georgia, sud-estul Louisianei și chiar Florida — inclusiv în Birmingham, Huntsville, Baton Rouge, Savannah, Tampa și Fort Myers.

Washington, D.C. și New York City vor avea, de asemenea, probabil cea mai rece dimineață a sezonului marți. În capitală, temperaturile pot coborî în jurul valorii de -1 grad Celsius, iar în New York maxima de marți după-amiază nu va depăși 4. Temperaturile resimțite ar putea fi cuprinse între -3 și -4.

Va ninge și în alte regiuni. Ninsoarea de tip "efect de lac" continuă în aval de Marile Lacuri. Versanții vestici ai Munților Apalași Centrali ar putea acumula luni câțiva centimetri de zăpadă, iar la altitudini mai mari, din Virginia de Vest până la granița dintre Carolina de Nord și Tennessee, se așteaptă acumulări suplimentare.

Temperaturile din centrul Statelor Unite vor începe să crească rapid marți, iar cea mai mare parte a estului se va încălzi din nou miercuri.