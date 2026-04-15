Vrăjitoarele, numerologii și chiromanții își pot face în continuare reclamă în Rusia, a decis Duma de Stat

2 minute de citit Publicat la 19:25 15 Apr 2026 Modificat la 19:25 15 Apr 2026

Proiectul de lege nu a fost susținut nici de guvern. Foto: Getty Images

Duma de Stat a respins un proiect de lege care prevedea interzicerea publicității pentru „servicii ezoterice, spirituale și energetice”, dar și blocarea finanțării acestor reclame. Deputata Marina Kim a explicat că aceste servicii nu sunt interzise în Rusia și că Legea publicității în vigoare e suficientă pentru a combate publicitatea înșelătoare, potrivit The Moscow Times. Datele oficiale arată că deși interesul rușilor pentru serviciile vrăjitoarelor, numerologilor și chiromanților a scăzut, au crescut vânzările pentru talismane anti-deochi și alte amulete.

Inițiatorii proiectului de lege, introdus în Duma de Stat la începutul anului 2025, au explicat că actul normativ ar urma să protejeze societate de „influența negativă a persoanelor care oferă diverse servicii ezoterice”, inclusiv vrăjitoare, astrologi, magicieni, mentori spirituali, psihologi digitali, coachi ezoterici, numerologi, runologi, cititori în tarot, chiromanți și alții.

Comitetul pentru Politică Informațională al Dumei de Stat a respins, miercuri, proiectul de lege. Aceste servicii nu sunt ilegale în Rusia, iar proiectul de lege nu conține o definiție a „serviciilor ocult-magice”, a explicat deputata Marina Kim.

De asemenea, autorii nu au stabilit criterii clare pentru clasificarea anumitor activități în această categorie și nici nu au explicat mecanismele de blocare a site-urilor care promovează serviciile vrăjitorilor și vrăjitoarelor. „În consecință, titlul proiectului de lege nu reflectă pe deplin conținutul acestuia”, a subliniat parlamentara.

Ea a mai precizat că prevederile articolului 38 din Legea publicității, care permit limitarea răspândirii publicității înșelătoare, oferă deja instrumente pentru combaterea „ezoteriștilor” necinstiți și a altor categorii similare.

Ce spun inițiatorii

Nina Ostanina, președinta Comitetului pentru Apărare din Duma de Stat, a anunțat în martie 2025 că pregătește proiectul de lege.

Printre coautori s-au numărat colegul ei din fracțiunea Partidului Comunist al Federației Ruse, Alexei Kornienko, și fostul deputat al LDPR Andrei Svintsov.

„Scopul nostru este să protejăm cetățenii, în special grupurile vulnerabile, de prejudicii psihologice și financiare”, a declarat Ostanina.

Ea a spus că magia, astrologia, ghicitul și vindecarea energetică nu au bază științifică, induc oamenii în eroare și sunt adesea mijloace de fraudă.

„Ținând cont de principiile morale, etice și spirituale, precum și de abordarea științifică, activitatea descrisă aparține sferei unor idei subiective care nu au confirmare obiectivă”, se arată în nota explicativă.

Totuși, proiectul de lege nu a fost susținut nici de Guvern. În avizul dat de Guvern, proiectul de lege nu include persoanele enumerate de inițiatori (vrăjitoare, magicieni, chiromanți etc). Mai mult, Guvernul a transmis că proiectul de lege „nu respectă principiul securității juridice”, ceea ce ar putea duce la interpretări și aplicări greșite.

Cererea pentru talismane anti-deochi a crescut în Rusia

Publicația Vedomosti, citând analiști de la T2 și Beeline, a relatat că în 2025 traficul către site-urile care oferă servicii și practici astrologice și ezoterice a scăzut cu aproape 25% față de anul precedent.

Potrivit estimărilor First Data, în primele două luni din 2026, rușii și-au crescut achizițiile de talismane împotriva deochiului și alte amulete cu 120% față de anul anterior.