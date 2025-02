Marco Rubio anunță că SUA vor depune o rezoluție „istorică” la ONU, la trei ani de la invazia Rusiei în Ucraina

Statele Unite ale Americii vor propune luni o rezoluție „istorică” la ONU, care ar putea marca încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, a anunțat Marco Rubio. Secretarul de stat american a îndemnat statele membre ale Adunării Generale a ONU să sprijine rezoluția pentru a „trasa o cale către pace”. Anterior, surse diplomatice au precizat pentru AFP, că rezoluția americanilor nu face referire la integritatea teritorială a Ucrainei, relatează Agerpres.

„Președintele Donald Trump se angajează să pună capăt războiului Rusia-Ucraina. Luni, la trei ani de la începerea războiului ruso-ucrainean, SUA vor propune Organizației Națiunilor Unite o rezoluție istorică, pe care toate statele ar trebui să o sprijine pentru a trasa o cale către pace”, a scris Marco Rubio pe rețeaua socială X.

