Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, în ciuda opoziției SUA

2 minute de citit Publicat la 12:28 21 Sep 2025 Modificat la 12:28 21 Sep 2025

Marea Britanie va fi a doua mare putere europeană care va recunoaște Palestina ca stat, după Franța. Foto: Getty Images

Regatul Unit și Portugalia vor recunoaște oficial, duminică, statul Palestina, în ciuda presiunilor puternice din partea Statelor Unite și a Israelului, înainte de sosirea șefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Un număr tot mai mare de țări, apropiate de Israel, au făcut acest pas simbolic în ultimele luni, pe măsură ce Israelul și-a intensificat ofensiva în Fâșia Gaza, declanșată de un atac de o amploare fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas împotriva Israelului în 2023.

La summitul de luni, coprezidat de Franța și Arabia Saudită, în cadrul căruia se va discuta viitorul soluției cu două state, circa zece țări sunt așteptate să confirme recunoașterea oficială a statului palestinian.

Regatul Unit, un aliat apropiat al Israelului, va face acest pas chiar duminică, potrivit presei britanice.

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat în iulie că țara sa va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a ONU, dacă Israelul nu își asumă o serie de angajamente, inclusiv o încetare a focului în Fâșia Gaza.

Constatând o deteriorare a situației în Fâșia Gaza, premierul britanic urmează să-și confirme decizia duminică, potrivit BBC, Press Association și Guardian.

Keir Starmer a susținut că această măsură ar contribui la un proces de pace autentic. Ca răspuns, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat că recompensează 'terorismul monstruos''.

Ministerul portughez de Externe a confirmat vineri că Portugalia 'va recunoaște statul Palestina' duminică, 21 septembrie.

La sfârșitul lunii iulie, Lisabona a anunțat această măsură având în vedere „evoluția extrem de îngrijorătoare a conflictului, atât la nivel umanitar, cât și prin referiri repetate la o posibilă anexare a teritoriilor palestiniene”.

„Recunoașterea unui stat palestinian este o consecință a expansiunii grave pe care o observăm în Cisiordania, a violenței coloniștilor pe care o observăm în Cisiordania și a intenției și a indiciilor pe care le vedem de a construi, de exemplu, proiectul E1, care ar submina serios posibilitatea unei soluții cu două state”, a declarat duminică vicepremierul britanic David Lammy, care va reprezenta Regatul Unit la Adunarea Generală a ONU, citat de Press Association.

Proiectul E1, aprobat de guvernul israelian, este un plan cheie pentru construirea a 3.400 de locuințe în Cisiordania, care a fost denunțat de ONU, printre altele, deoarece ar tăia teritoriul palestinian în două și ar împiedica crearea unui eventual stat palestinian cu continuitate teritorială.

'În privința a ceea ce se întâmplă în Gaza... trebuie să vedem ostaticii eliberați. Nu poate exista absolut niciun loc pentru Hamas', a subliniat Lammy.

Circa trei sferturi din cele 193 de state membre ale ONU recunosc statul palestinian proclamat de conducerea palestiniană aflată în exil în 1988.