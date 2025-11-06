Marea Britanie vrea să introducă o taxă "pe kilometru parcurs" pentru maşinile electrice. Cum s-ar aplica şi cât ar plăti şoferii

1 minut de citit Publicat la 22:34 06 Noi 2025 Modificat la 22:35 06 Noi 2025

Mașină electrică la încărcat. Sursa foto: Profimedia Images

Fiscul din Marea Britanie se pregăteşte să introducă o taxă "pe kilometru parcurs" pentru mașinile electrice, în valoare de aproximativ 320 de euro pe an, valabilă pentru majoritatea şoferilor care deţin un astfel de vehicul, conform The Independent.

Șoferii de vehicule electrice din UK s-ar putea confrunta în curând cu o nouă taxă pentru fiecare kilometru parcurs, conform discuțiile privind creionarea bugetului pentru anul viitor, care va fi prezentat la sfârșitul acestei luni. Măsură este menită să compenseze scăderea veniturilor din accizele pe combustibil, pe măsură ce şoferii din Marea Britanie renunță la mașinile pe benzină și motorină.

Propunerea, care urmează să fie anunțată pe 26 noiembrie, ar urma să intre în vigoare în 2028, după o perioadă de consultare. Pe baza kilometrajului mediu estimat în prezent de guvern pentru un șofer de vehicul electric, de 14.300 km pe an, se așteaptă ca proprietarii de mașini electrice să plătească o taxă anuală de 320 de euro.

Această taxă se doreşte a fi o formă de echitate, șoferii de benzină și motorină plătind în prezent o medie de 700 de euro pe an, pentru accize pe combustibil. Oficialii Trezoreriei susțin că, deși vehiculele electrice evită complet taxele pe combustibil, acestea contribuie totuși la uzura drumurilor și utilizează infrastructura publică în același mod.

Se pare că schema ar fi integrată în procesul anual de plată a accizei pentru vehicule (VED), care se aplică deja tuturor șoferilor - inclusiv proprietarilor de vehicule electrice din aprilie 2025. Descrisă intern drept „VED+”, noul element ar permite șoferilor să își estimeze kilometrajul pentru anul următor, plătind în avans taxa de 3 pence pe milă.

Cum va funcţiona taxarea

Dacă conduc mai puțini kilometri, soldul ar fi reportat în anul următor; dacă își depășesc estimarea, ar trebui să suplimenteze plata. Șoferii de mașini hibride ar plăti o rată mai mică, reflectând consumul parțial de benzină.

Se așteaptă ca Trezoreria să sublinieze că aceasta nu ar fi o schemă de „spionaj” sau de monitorizare în masă. În schimb, modelul anual de estimare și ajustare evită necesitatea urmăririi electronice în timp real a vehiculelor individuale.

Această decizie ar putea deschide calea pentru o impozitare mai amplă a taxării pe kilometru în viitor, ridicând întrebări cu privire la modul în care kilometrajul ar fi verificat în cele din urmă - posibil prin citiri ale kilometrajului sau dovezi fotografice.