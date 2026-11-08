1 minut de citit Publicat la 11:14 08 Noi 2026 Modificat la 11:15 08 Noi 2026

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova. Foto: Hepta

Planurile „Coaliției de Voință” de a organiza exerciții militare înaintea discuțiilor despre războiul din Ucraina confirmă că europenii nu au loc la masa negocierilor, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zakharova, citată de agenția rusă Tass.

„Este simbolic faptul că exercițiile sunt programate chiar înainte de reluarea consultărilor de la Abu Dhabi între Rusia, SUA și Ucraina, privind soluționarea. Aceasta confirmă încă o dată că europenii nu au loc la masa negocierilor”, a subliniat Zaharova „Este clar că Occidentul rămâne refractar la ideea de a lua în considerare preocupările legitime de securitate ale Rusiei și continuă să alimenteze spirala escaladării”, a mai spus ea.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a precizat că „Londra și Parisul se așteaptă ca, prin desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina, vor dispune de un punct de sprijin pentru o confruntare continuă cu Rusia, în încercarea de a provoca o înfrângere militară țării noastre”.

„Am dori să reiterăm că desfășurarea contingentelor militare străine în Ucraina este absolut inacceptabilă, fie că e realizată de către așa-numita Coaliție a Voluntarilor, fie sub auspiciile oricărei alte asocieri. (O astfel de desfășurare) ar echivala, de fapt, cu o intervenție militară și crearea deliberată a unor amenințări suplimentare la adresa securității Rusiei. Practic, ar reprezenta un alt pas către implicarea mai mare a membrilor europeni ai NATO în conflict și escaladarea acestuia,” a subliniat Zaharova.

În acest condiții, „forțele Armate Ruse consideră orice formațiuni militare din Ucraina drept ținte legitime, cu toate riscurile și consecințele pe care le implică”.

„Trebuie avut în vedere că responsabilitatea pentru escaladare va reveni în întregime celor care continuă să inițieze aventuri militare iresponsabile împotriva Rusiei, într-o încercare zadarnică de a provoca «înfrângere strategică» ţării noastre. Aceste planuri sunt sortite eşecului”, a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.