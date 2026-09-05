Marina SUA a lipsit de la exercițiul NATO în care se exersa vânarea submarinelor nucleare rusești care ar putea amenința Statele Unite

O corvetă și un submarin, ambele ale flotei militare germane, în cadrul unui exercțiu naval în Marea Nordului. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Forțele NATO s-au întrunit luna trecută în largul coastelor Islandei pentru a exersa vânarea și lupta contra submarinelor rusești doar că, de data asta, la aceste manevre a lipsit un aliat-cheie: SUA. Este cel mai recent și clar semnal al politicii administrației Trump de îndepărtate a Statelor Unite de NATO, informează Politico.

La exercițiu au participat avioane de supraveghere germane, nave de luptă canadieni și avioane de vânătoare belgiene.

Însă pentru prima oară în cadrul acestui exercițiu, care se ține de zeci de ani, nu a fost prezentă nicio navă sau aeronavă americană.

Forțele NATO s-au aflat sub comandă franceză (până acum, toate aceste exerciții erau sub comanda SUA).

Absența navelor sau avioanelor americane a fost șocantă pentru un exercițiu cunoscut sub numele de „Northern Viking”, la comanda căruia SUA s-a aflat timp de decenii.

Islanda se află într-o poziție geografică strategică - chiar în mijlocul rutei preferate de către submarinele nucleare rusești: „GIUK Gap”, cum este cunoscută în limbajul NATO, este zona din Nordul înghețat al Atlanticului situată între Groenlanda, Islanda și Marea Britanie (UK), prin care submarinele nucleare rusești au acces la Atlantic, după ce părăsec la bazele lor navale din Peninsula Kola.

„Pentru NATO și pentru Rusia, aceasta este cu adevărat o linie de demarcație”, a spus, sub anonimat, un înalt oficial NATO, pentru Politico. „Pentru ruși, dacă pot controla accesul în acea strâmtoare și își pot trece submarinele de cealaltă parte, atunci au libertate totală în Atlantic”.

De asemenea, una dintre cele mai mari îngrijorări pentru aliați o reprezintă infrastructura submarină, precum cablurile de internet și conductele. Guvernul german este în prezent deosebit de îngrijorat de situația din Marea Baltică, unde Rusia este foarte activă.

„Fiecare comandă de pe Amazon pe care o faci în Germania trece prin aceste cabluri”, a spus comandantul marinei germane, Peter Flohr. „Așa că trebuie să le supraveghem constant”.

La exercițiul NATO din largul Islandei, desfășurat fără prezența SUA, un avion german a fost în contact cu flota internațională care opera în larg, cartografiind fundul mării și transmitând informații de intelligence: un test important pentru a vedea cât de ușor și rapid pot navele și aeronavele NATO să-și împărtășească astfel de informații în condițiile climatice arctice dificile.