Mark Rutte avertizează că NATO cheltuie mult cu doborârea dronelor cu rachete care costă 1 milion de dolari: "Nu e sustenabil"

Secretarul general al NATO a afirmat, joi, că armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care se apropie cu rachete scumpe. Mark Rutte a adăugat că Alianţă învaţă de la ucraineni cum să contracareze dronele ruseşti, conform Bloomberg.

"Nu este sustenabil să dobori drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete care te costă poate jumătate de milion sau un milion de dolari. Toţi dezvoltăm rapid tehnologiile şi învăţăm de la ucraineni”, a declarat Mark Rutte pentru sursa amintită.

Oficialul NATO s-a referit şi la tehnologia de interceptare: "Pe lângă modalitatea mai tradiţională de a face faţă acestei situaţii, avem la dispoziţie această tehnologie de interceptare".

Rutte, de acord ca aliaţii să ţintească avioanele ruse care intră în spaţiul NATO

Mark Rutte a susţinut joi declaraţiile făcute săptămâna aceasta de preşedintele american Donald Trump, potrivit căruia ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian, dacă o astfel de măsură este necesară, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

„Dacă este necesar. Deci, sunt total de acord cu preşedintele Trump: dacă este necesar”, a declarat Rutte într-un interviu acordat emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News, adăugând că militarii NATO sunt instruiţi să evalueze astfel de ameninţări şi să stabilească dacă pot escorta avioanele ruseşti în afara teritoriului aliat sau trebuie să ia măsuri suplimentare.