Mark Rutte le cere din nou, de la București, țărilor NATO, să dea 5% pentru apărare: „E crucial”

1 minut de citit Publicat la 17:54 13 Mai 2026 Modificat la 17:54 13 Mai 2026

Secretarul general al NATO a făcut aceste declarații la finalul Summitului B9 de la Palatul Cotroceni. Foto: Administrația Prezidențială

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, la conferința de presă comună cu Nicușor Dan și Karol Nawrocki, că este „crucial” ca statele din NATO să își majoreze cheltuielile cu apărarea până la 5% din PIB pentru a contracara Rusia, care rămâne „o amenințare directă” la adresa securității euroatlantice. Rutte a salutat investițiile în apărare făcute de România și Polonia și a precizat că statele europene trebuie să-și întărească armatele.

Secretarul general al NATO a declarat, la finalul Summit-ului B9 de la Palatul Cotroceni, că Rusia rămâne „o amenințare directă pentru NATO”, iar Europa nu poate lăsa garda jos.

„Rusia rămâne o amenințare directă pentru NATO și continuă războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Nu putem lăsa garda jos și trebuie să facem tot ce e necesar pentru a apăra statele NATO. Trebuie să apărăm țările din flancul estic. Trebuie să facem mai mult având în vedere pericolul cu care ne confruntăm. Armatele noastre au nevoie de capacitățile necesare și de aceea trebuie să investim mai mult și salutăm investițiile făcute de România și Polonia”, a spus Mark Rutte.

Oficialul a amintit de angajamentul luat de țările membre NATO la Summitul de la Haga.

„E crucial să ajungem la cinci la sută din PIB pentru armată. La summitul din ANkara vom vorbi despre capabilități, e o alianță transatlantică, dar avem nevoie de o Europă mai puternică și de un NATO mai puternic. Trebuie să creștem cheltuielile pentru apărare, să ne asumăm mai multe responsabilități pentru apărarea convențională”, a spus Secretarul general al NATO.

Liderii care au participat la Summitul B9, cu excepția Ungariei, au semnat o declarație comună în care și-au luat „angajamentul comun de a consolida cooperarea în domeniul securității și apărării pe întregul Flanc Estic al NATO, recunoscând linia strategică continuă de la Marea Neagră la Marea Baltică și până în regiunile nordice și arctice”, precum și decizia de a construi un „NATO 3.0 prin promovarea unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic”.

Documentul menționează amenințările și provocările „profunde” la adresa securității reprezentate de Rusia și subliniază atingerea angajamentului de 5% din PIB acordat cheltuielilor pentru apărare.