Mark Rutte nu a vrut foie gras și mousse de piersică la Summitul B9 și a cerut un alt meniu. Ce au mâncat la prânz participanții

1 minut de citit Publicat la 15:46 13 Mai 2026 Modificat la 15:49 13 Mai 2026

Summitul B9, găzduit miercuri de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, a adus împreună liderii statelor flancului estic al NATO, alături de omologi nordici, oficiali americani și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În timp ce discuțiile s-au concentrat pe securitatea regională, cooperare militară și sprijinul pentru Ucraina, un detaliu aparent minor din culisele evenimentului a atras atenția: preferințele culinare ale secretarului general al NATO, Mark Rutte.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, meniul oficial al dineului a inclus friptură de vită și foie gras pentru toți participanții, urmat la desert de mousse de piersică. Mark Rutte, fost prim-ministru olandez și actual șef al NATO, a cerut însă un meniu separat, limitat strict la friptura de vită. La desert, el a cerut fructe roșii.

Gestul lui Rutte poate fi interpretat ca o preferință personală ori etică alimentară. Foie gras-ul, un produs emblematic al bucătăriei franceze obținut din ficatul rațelor sau gâștelor îngrășate cu cereale, este controversat în mai multe țări, inclusiv în Olanda.

Pe de altă parte, Mark Rutte este cunoscut pentru un stil pragmatic și uneori auster și pare să fi optat pentru o variantă mai simplă de meniu, aliniată eventual propriilor convingeri.

Formatul B9 a fost lansat în 2015 la inițiativa României și Poloniei, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia. Anul acesta, Summitul, cu tema „Delivering More for Transatlantic Security", este co-prezidat de președintele României, Nicușor Dan, și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.