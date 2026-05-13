Președintele Poloniei, la Summitul B9 de la București: “Nu suntem o periferie, ci un centru de gravitație al NATO”

1 minut de citit Publicat la 11:40 13 Mai 2026 Modificat la 11:40 13 Mai 2026

Președintele Poloniei a precizat că forța Europei rămâne inseparabilă de forța NATO. FOTO: Captură video

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a afirmat la București, în debutul Summitului B9, că acest format care reunește statele din Europa Centrală și de Est nu este “o periferie”, ci “un centru de gravitație” în interiorul Alianței:

“Când Polonia și România au lansat acum 11 ani formatul B9, unii au tras semnalul de alarmă prea tare. Ne-am gândit că gândirea imperială s-a întors în Europa. Astăzi, sprijinul trebuie să existe mai mult decât pe hârtie. Nimeni nu poate să spună că nu am fost preveniți.

Conflictul Rusiei nu este un conflict izolat, este o amenințare la întreaga ordine nord-atlantică. Se dorește slăbirea coeziunii NATO și a statelor democratice în regiunea noastră. B9 e mai important astăzi decât oricând în trecutul său. Nu suntem la o periferie aici, este un centru de gravitație al NATO”.

Karol Nawrocki a salutat prezența și implicarea statelor nordice: “De la Marea Neagră și din ce în ce mai mult spre nordul continentului, este necesară unitatea țărilor noastre. Este acesta motivul pentru care urăm un cald bun-venit partenerilor noștri nordici. Construim o zonă continuă de securitate de la Arctica și până la Marea Neagră. Această unitate e puterea noastră”.

Președintele Poloniei a precizat că forța Europei rămâne inseparabilă de forța NATO. “O prezența aliată puternică, un angajament continuu din partea SUA sunt esențiale pentru descurajare și apărarea regiunilor noastre”.

El a vorbit și despre importanța Summitului de la Ankara, care va avea loc peste două luni: “Trebuie să trimită un mesaj că NATO este gata și va apăra fiecare centimetru din teriotirul nostru.

Descurajarea cridibilă necesită investiții credibile. Polonia alocă deja 5% din PIB sectorului de apărare. Creșterea acestor cheltuieli este indispensabilă pentru securitatea colectivă”.

Potrivit lui Nawrocki trebuie continuat sprijinul startegic pentru Ucraina: “Nu există îndoială cu privire la cine a început războiul. Nu trebuie să uităm de rolul jucat de Belarus, care continuă să sprijine Rusia și permite ca acțiuni ostile să fie lansate de pe teriotriul său. Trebuie să ne asigurăm că dreptatea va fi restituită pe toată lungimea frontierelor noastre”.