Marmură de la podea până în tavan. Donald Trump se laudă cu renovarea unei băi din Casa Albă

Renovarea băii Lincoln constituie prima renovare de amploare din acest mandat al lui Donald Trump ce a fost realizată în interiorul reşedinţei de la Casa Albă. Foto: Donald Trump/Truth Social

Donald Trump a publicat mai multe fotografii pe rețeaua sa socială, Truth Social, în care se laudă cu renovarea unei băi de la Casa Albă. Președintele SUA a explicat că modificările pe care le-a cerut sunt mai potrivite pentru încăperea care poartă numele de „Baia Lincoln”, deoarece sunt reprezentative pentru stilul care era la modă atunci când Abraham Lincoln era președinte, relatează Agerpres. Astfel, dacă anterior baia era amenajată în stil art deco, acum este acoperită cu marmură de la podea până în tavan.

Președintele american a publicat o fotografie cu baia înainte de a fi renovată și mai multe imagini cu schimbările cerute de el. Înainte de renovare: gresie verde pal pe pereţi, o chiuvetă albă montată pe un picior metalic. După renovare: marmură albă pe podea şi pe pereţi, robinete aurii şi un candelabru pe tavan.

› Vezi galeria foto ‹

„Am renovat Baia Lincoln din Casa Albă. A fost renovată în anii 1940 în stil art deco cu gresie verde, ceea ce a fost total nepotrivit pentru Era Lincoln. Acum am folosit marmură albă şi neagră lustruită. Se potriveşte foarte bine cu epoca lui Abraham Lincoln şi ar putea chiar să corespundă cu marmura originală”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social.

Aceste mesaje în serie au fost publicate de preşedintele Statelor Unite la o săptămână după distrugerea completă a aripii estice a Casei Albe, o măsură decisă de Donald Trump pentru a construi o sală de bal uriașă, al cărei cost estimat a crescut de la 200 de milioane la 300 de milioane de dolari.



Administrația Trump insistă asupra faptului că acest proiect, finanţat de donatori privaţi precum Amazon, Google şi compania din domeniul apărării Lockheed Martin, „nu îi costă niciun cent pe contribuabili”.



Donald Trump, pasionat de luxul ostentativ, a decorat Biroul Oval cu auriu, a transformat bucolica grădină de trandafiri a Casei Albe într-un patio mobilat cu mese şi scaune din fier forjat alb şi a instalat două steaguri americane imense în grădinile acestei clădiri emblematice din Washington.



Renovarea băii Lincoln constituie prima renovare de amploare din acest mandat al lui Donald Trump ce a fost realizată în interiorul reşedinţei de la Casa Albă, partea principală a clădirii în care locuieşte preşedintele Statelor Unite.



Această baie renovată nu face parte din apartamentele private ale preşedintelui, ci dintr-un apartament situat în apropiere, care poate găzdui oaspeţi - precum Elon Musk în primăvară, când acesta s-a aflat la conducerea Comitetului pentru eficienţă guvernamentală, denumit Doge.

Apartamentul Abraham Lincoln şi-a primit numele de la ilustrul preşedinte american din secolul al XIX-lea, care îl transformase în biroul său.