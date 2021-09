Jurnalistul CNN, Tim Lister, mărturie exclusivă la 20 de ani de la atentatele din 9 septembrie 2011

11 septembrie rămâne în memoria colectivă ca ziua când omenirea a cunoscut chipul cumplit al terorismului.

La trei săptămâni după aceea, începea războiul împotriva acelui flagel, război care continuă și astăzi.

Pentru jurnaliștii care au trebuit să documenteze acele zile îngrozitoare, amintirile sunt încă vii.

Pentru Tim Lister, lucrurile s-au desfășurat cu o viteză amețitoare.

Cu doar o seară înainte, totul era normal, o altă zi obișnuită de lucru. Repeta pentru o nouă emisiune, și a ajuns acasă la ora 3 noapte.

Însă, câteva ore mai târziu, totul s-a schimbat.

La ora 8 a fost informat la telefon despre ce tocmai se petrecuse la World Trade Center. La televizor erau imagini cu un avion mic, cu clădirile inundate de fum și flăcări.

În acel moment, nimeni nu știa ce se întâmplase. Putea fi un accident, ceva ce a mers prost, și a dus la acel dezastru. O eroare umană, poate.

Când se îndrepta spre ușă, să meargă în redacție, al doilea avion a lovit, iar atunci totul a fost clar:

”Mi-am dat seama ce va urma pentru America. Era evident că era un atac terorist”

Totul părea ireal. Tim Lister înțelesese ceva ce restul Americii nu știa încă: ”Urma o criză uriașă.”

Pe străzi, oamenii conduceau normal, nimeni nu stătea lipit de televizor, era o altă zi de muncă.

În redacție, criza se adâncise. S-a aflat că avioanele erau de mari dimensiuni, că era un atac terorist. Nimeni nu știa ce va urma.

Puțin mai târziu, un al patrulea avion s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania.

”Când se vor încheia toate astea?” .

Patru avioane prăbușite, mii de vieți omenești pierdute, și eșecul serviciilor de informații

”Cum s-a putut așa ceva, cum au putut 19 bărbați să urce la bordul acestor avioane în America, fără să fie prinși, cum au intrat în țară în lunile care au precedat atacul, cum de au luat lecții de pilotaj. Așa ceva nu se mai întâmplase cu America de la Pearl Harbor”.

Amintirea prăbușirii turnurilor gemene, marea de fum și de praf care s-a extins pe străzi, oamenii care fugeau pe străzi, crezând că întreg orașul urma să fie atacat, acelea au fost momente înspăimântătoare, momente pe care jurnalistul, nu le va uita niciodată.

”Una dintre imaginile cele mai ieșite din comun pentru mine din acea noapte a fost când am rămas la serviciu pentru transmisiunile în direct. Prima transmisiune pe care am avut-o a fost din New York la ora 22:00.

Era întuneric, iar corespondentul nostru era acolo, în apropierea locului unde fuseseră turnurile, iar în jurul lui erau acele mici bucățele de hârtie, care cădeau ca niște fulgi de zăpadă.

Practic, erau bucăți de hârtie, care fuseseră trimise în aer de suflul exploziilor de la World Trade Center, iar acum toate cădeau. A fost cea mai ieșită din comun scenă.

Totul în jurul lui era acoperit de acest praf alb-gri. Era o scenă extraordinară.

”Sunt prea multe amintiri, toate foarte șocante, și niciuna dintre ele nu a fost ștearsă de trecerea timpului, încă par foarte proaspete, chiar și acum.

Tim Lister studiase terorismul înainte de 11 septembrie, acoperise atacurile cu bombă asupra ambasadelor SUA din Africa de Est, atacul cu bombă asupra USS Cole, așa că acest nou jihadism care venea dinspre dealurile Afganistanului nu era necunoscut.

”Dar dintr-o perspectivă personală și profesională, nimeni nu a ralizat cât de potentă și ambițioasă era al-Qaida,k care-i erau intențiile.

Ne-am trezit brusc într-o nouă eră și cred că ne-a luat ceva timp să ne obișnuim cu ideea. Iar ideea că existau anumite părți ale lumii unde rețelele internaționale puteau să aibă refugii sigure, și puteau planifica și complota, era ceva cu totul nou.”

Cum s-a schimbat America după 11 septembrie?

”În mod evident, miliarde de dolari au fost investite în lupta împotriva terorismului. Uneori nu foarte eficient sau eficace, dar nu există nicio îndoială că America, după 11 septembrie, a cheltuit sume incredibile de bani pentru a adresa această problemă.

Chestiunea a fost că, definiția amenințării teroriste s-a extins dincolo de ceea ce se întâmplă în Afganistan, în cele din urmă, în mod tragic, și la Irak.

Asta a condus America pe un drum, unii ar putea spune, un nesăbuit război.

Întreaga politică externă a Americii, întreaga ei strategie, întreaga ei relație cu lumea, s-a schimbat complet după 11 septembrie, și încă încearcă să găsească un echilibru.

Administrația Biden a vrut să încheie aceste războaie pe care le-a numit ”războaie fără sfârșit”, dar alternativa nu a fost încă creionată.

Cum faci politică externă când, de fapt, amenințarea teroristă rămâne la fel de mare ca înainte, din unele puncte de vedere e chiar mai mare, dar s-a extins spre alte zone?”

SUA au încheiat retragerea din Afganistan. Este țara mai sigură acum, după 20 de ani? Și lumea?

”Amenințarea s-a schimbat. (n.r. Țara) Nu este neapărat mai sigură, nu neapărat mai expusă vreunui risc, dar amenințarea s-a schimbat.

Terorismul s-a metastazat.

Înainte îl găseai într-o zonă aflată la granița afgano-pakistaneză, în munți, acum este peste tot.

Este în Africa, în Asia de sud-est, în Orientul Mijlociu, în Caucaz, în Rusia, așa că această mișcare jihadistă s-a extins.

Nu mai este capabilă de felul acela de atacuri ”spectaculoase”, cum am văzut pe 11 septembrie, dar ceea ce vedem acum este ceea ce eu numes ”terorism inspirațional”.

”Iată dovada că America poate fi înfrântă”, după părerea lor.

După 20 de ani și multe, multe, multe milioane de dolari care s-au cheltuit, iată talibanii au preluat din nou puterea la Kabul, deci la ce bun toate astea?

Iar jihadiștii pot spune:

”Iată, aceasta este dovadă că ne aflăm pe drumul spre victorie”, putem înfrânge America.

Nici ISIS nu pleacă nicăieri. ISIS este prezentă încă în multe locuri.”

”Retragerea (n.r. din Afganistan), în sine, se bucură de mare susținere din partea americanilor, care văd Afganistanul ca pe o irosire de resurse și de vieți americane.

După 20 de ani în care SUA a fost acolo, părea aproape imposibil să se mai înregistreze vreun progres.

Există un sentiment puternic în America că aceste intervenții străine nu sunt bune pentru țară, și că trebuie să se încheie, pentru că America trebuie să se concentreze pe ceea ce se întâmplă în plan intern, pandemia de coronavirus, ilegalitatea socială, o grămadă de probleme presante cu care America se confruntă.

Retragerea este susținută, dar există multe critici vizavi de modul în care a avut loc această retragere".

