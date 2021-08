Mărturiile afganilor evacuați și aventura lor către libertate: "Talibanii ne bat, trăim în teroare"

Odată ajunși pe meleaguri mai sigure, mulți afgani își povestesc aventura către libertate.

"Situația din Afganistan este foarte periculoasă pentru oameni, cu multe focuri de arme și bombardamente în jur. Talibanii nu pot beneficia de încredere. Îi bat pe oameni. Trăiam în teroare", a declarat Dipen Sherpa, unul dintre norocoșii evacuați din Afganistan.

Unii afgani au mizat pe rudele lor din afara țării pentru ai putea scoate din infern, conform The Times of India.

"Situația se deteriora în Afganistan, așa că am venit aici cu fiica mea și cu doi nepoți. Frații și surorile noastre indiene au venit în salvarea noastră. Talibanii mi-au ars casa. Mulțumesc Indiei pentru că ne-a ajutat", a declarat un alt imigrant care a ajuns cu succes în Delhi.

Un alt imigrant care a ajuns cu succes în India este parlamentarul afgan Narender Singh Khalsa. Acesta a declarat pe aeroport:

"Îmi vine să plâng ... Tot ceea ce a fost construit în ultimii 20 de ani este acum la pământ. Acum este zero".

#WATCH | Afghanistan's MP Narender Singh Khalsa breaks down as he reaches India from Kabul.



"I feel like crying...Everything that was built in the last 20 years is now finished. It's zero now," he says.



(ANI) #AfghanistanCrisis live updates:https://t.co/ST4OrQoaFl pic.twitter.com/hSx6vgiDJH