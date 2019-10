Masacru de Halloween: Cel puțin trei oameni au fost uciși, alți nouă au ajuns la spital

Cel puțin trei morți și nouă răniți, într-un atac armat la adresă din Long Beach, California, anunță CNN.

Pentru moment, autoritățile confirmă decesul a trei persoane. Alte nouă au fost transportate de urgență la spital.

Imagini aeriene transmise de televiziuni locale au prezentat intervenţia personalului medical, care a acordat îngrijiri celor răniţi într-o grădină, într-un salon de manichiură şi într-o locuinţă din Long Beach.

Martorii spun că focurile de armă au fost trase în timpul unei sărbători de Halloween.



Pompierii din Long Beach au informat că răniţii au fost transportaţi la mai multe spitale din apropiere.

At 10:44 pm, @lbfirefighters responded to shooting at a residence on the 2700 block of 7th Street. An MCI was declared with a total of 12 patients. 3 confirmed fatalities (adult males) 9 patients transported to local area hospitals. 5 immediate & 4 delayed. PIO onscene. pic.twitter.com/k8txxNqZfL