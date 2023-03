O maşină a fost aruncată în aer, după ce roata unei alte maşini s-a desprins în mers pe autostradă

Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, pe o autostradă din California, Statele Unite ale Americii.

Momentul a fost filmat de o cameră de bord montat pe o maşină care circula în spate, iar apoi clipul video a fost postat pe Twitter, acolo unde a adunat peste 15 milioane de vizualizări.

Pe imagini se vedem cum două maşini circulă în paralel pe autostradă, iar la un moment dat roata maşinii care se află pe banda din dreapta se desprinde în mers şi ajunge în faţa maşinii din stânga.

În acel moment, roata a ajuns sub maşină şi a făcut ca aceasta să sară efectiv în aer, la o întâlţime de câţiva metri.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX