Maşina unei femei care a dispărut împreună cu fiica ei, în urmă cu 23 de ani, a fost găsită într-un lac

Femeia, care era însărcinată atunci când a dispărut, împreună cu fiica ei de numai doi ani, au fost văzute pentru ultima dată pe 11 septembrie 1998, atunci când cele două mergeau, cu o maşină, către oraşul Little Rock din Arkansas.

Cele două, Samantha Jean Hopper şi fiica ei, Courtney Holt, se aflau într-un autoturism marca Ford Tempo, iar din ziua respectivă nu au fost găsite niciodată, atât ele, cât şi maşina.

"Samantha mergea în acea zi pentru a-şi lăsa fiica în oraşul Little Rock, urmând ca ulterior să meargă la un concert în acelaşi oraş. Totuşi, Samantha, fiica ei şi maşina în care se aflau nu au fost găsite niciodată", au explicat reprezentanţii Biroului Şerifului din Pope County.

23 de ani mai târziu, "Adventures With Purposes", un grup nonprofit care anchetează cazurile nerezolvate, a reuşit să identifice maşina în care se afla femeia şi fiica ei, scufundată într-un lac din zonă.

Maşina se afla la o adâncime de aproape 2,5 metri, loc în care a stat timp de 23 de ani, notează nbcnews.com.

The car of a woman who, along with her daughter, disappeared 23 years ago was found this week in Arkansas with human remains inside, authorities say. https://t.co/vRz565ggoD