Medvedev, mesaj plin de tupeu după discuția Trump-Putin: „La cină sunt doar Rusia și SUA. În meniu: un cotlet în stil Kiev”

Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de securitate al Rusiei, a postat un mesaj sfidător pe platforma X, după discuția dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Politicianul rus a folosit metafora unei cine la care invitați sunt doar șefii de stat ai SUA și ai Federației Ruse și care devorează pe rând, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Franța și Ucraina.

Postarea extrem de jignitoare la adresa UE, Regatului Unit, Franței și Ucraina a fost postată pe platforma X, deținută de Elon Musk, miercuri.

„Convorbirea telefonică dintre președinții Putin și Trump a demonstrat o idee deja știută: doar Rusia și America au loc la masa de cină. Meniul include: aperitive ușoare: varză de Bruxelles, pește și cartofi în stil britanic și cocoș parizian. Felul principal: un cotlet în stil Kiev. Poftă bună!”, a scris Dmitry Medvedev.

The phone call between Presidents Putin and Trump proved a well-known idea – there is only Russia and America in the dining room. On the menu: light appetisers – Brussels sprouts, British fish and chips and Paris rooster. The main course is a Kiev-style cutlet. Enjoy your meal!