Melania şi Donald Trump au sărbătorit Halloween-ul la Casa Albă, decorată cu dovleci, şi au împărţit dulciuri copiilor

Melania şi Donald Trump au sărbătorit Halloween-ul în Casa Albă împodobită cu dovleci. Sursa colaj foto: Getty Images

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi soţia sa, Melania Trump, au sărbătorit joi Halloween-ul cu tradiţionala împărţire de dulciuri copiilor de toate vârstele, veniţi în costumele specifice acestei sărbători la Casa Albă, care a fost decorată cu zeci de dovleci pentru această ocazie, relatează agenţia EFE, conform Agerpres. Un moment care a atras atenția a fost cel în care Trump a început să danseze pe muzica orchestrei Casei Albe, stârnind amuzamentul celor prezenți.

Revenit de la un miting de campanie din Carolina de Sud, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului care au loc marţi, preşedintele s-a alăturat soţiei sale pentru a distribui dulciuri la una dintre intrările ce duc către peluza de sud a Casei Albe, deschisă oficialilor, militarilor, altor cetăţeni şi familiilor acestora.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, şi adjunctul şefului Statului Major, Stephen Miller, s-au numărat printre participanţii la eveniment, alături de alte circa 6.000 de persoane.

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Aceasta a fost a doua oară în noul mandat al lui Trump când cuplul prezidenţial a organizat o petrecere de Halloween la Casa Albă, sărbătoare marcată în fiecare an pe 31 octombrie şi care a devenit de-a lungul deceniilor unul dintre evenimentele tradiţionale cele mai aşteptate ale anului în SUA.

Preşedintele şi soţia sa, care purta o gabardină maro Noor Hammour şi pantofi cu toc Manolo Blahnik, au împărţit ciocolate şi au pozat împreună cu invitaţi costumaţi în magicieni, dinozauri, poliţişti şi foşti preşedinţi precum George Washington sau Abraham Lincoln. Unuia dintre ei Trump chiar i-a semnat ceea ce semăna cu o copie a Declaraţiei de Independenţă.

Un dovleac gigantic, oferit de către Departamentul Agriculturii, a fost una dintre marile atracţii ale serii şi s-a evidenţiat în planul secundar al fotografiilor făcute de participanţi, care au mai primit ca suveniruri dovleci mici şi mere.

Printre decoraţiuni, realizate în nuanţe de roşu şi portocaliu, în ton cu ambianţa de toamnă a sărbătorii, s-a regăsit şi o mare "Lună Plină a Recoltei". Mai multe standuri cu cărţi de colorat, kituri de experimente ştiinţifice şi jucării au fost amplasate de-a lungul peluzei reşedinţei prezidenţiale.

În acest timp, fanfara "Strolling Strings" a Forţelor Aeriene a animat evenimentul cu melodii tradiţionale de Halloween şi mai multe piese clasice, care l-au făcut pe preşedinte să danseze cel puţin câteva secunde.

Un survol al avionului Air Force One a surprins participanţii, care au aplaudat când aeronava prezidenţială a zburat la joasă înălţime foarte aproape de acoperişul Casei Albe.

Halloween-ul este sărbătorit anual în noaptea de 31 octombrie, în ajunul Zilei Tuturor Sfinților, sărbătoare creștină de la care își trage și denumirea. De-a lungul timpului, evenimentul a câștigat o popularitate considerabilă în Statele Unite, devenind una dintre cele mai cunoscute sărbători americane.

Originile Halloween-ului sunt însă mult mai vechi, fiind legate de festivalul celtic Samhain, celebrat în Britania și Irlanda antică.