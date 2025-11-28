Melci de peste 100.000 de dolari au fost furați de la un crescător francez, care are clienți cu stele Michelin

Un crescător de melci din Franţa a fost jefuit săptămâna aceasta şi se teme că nu va reuşi să își refacă stocul în timp util pentru sezonul sărbătorilor, având în vedere că el are clienți cu stele Michelin, a relatat CNN. Poliţiştii încearcă să dea de urma hoţilor care au reuşit să plece cu aproape 450 de kilograme de melci, care valorează peste 100.000 de dolari.

Furtul melcilor este "un șoc, de neînțeles și o adevărată lovitură pentru întreaga echipă", au transmis oficialii de la ferma de melci, situată în Bouzy, în nord-estul Franței.

În noaptea de duminică spre luni, hoții au intrat neobservați în fermă și au spart clădirile în care erau depozitați melcii, a relatat postul public France Info. Gardul care înconjura proprietatea fusese tăiat, a precizat sursa.

"Acesta nu este cu adevărat genul de mesaj pe care ne-am fi imaginat că îl vom scrie în pragul sărbătorilor. Am fost victimele unui furt, iar stocul nostru de melci proaspeți și congelați a fost furat", au scris cei de la L’Escargot Des Grands Crus într-o postare pe Facebook, marți.

Afacere de familie, L’Escargot Des Grands Crus crește anual aproximativ 350.000 de melci, pregătind escargot-ul, deliciosul aperitiv servit în Franța cu unt și usturoi,

"cu cea mai mare grijă", potrivit site-ului său.

Odată intrați, hoții au dat peste rafturi "pline cu melci: la borcan, proaspeți, congelați", a declarat Jean-Mathieu Dauvergne, proprietarul fermei, pentru France Info. Imagini de după furt au arătat frigidere aproape complet goale.

Însă o parte din stocul furat nu era pregătit pentru consum, a mai relatat publicația francez[. Cochiliile melcilor nu erau curățate, iar untul care însoțește preparatul escargot nu fusese încă făcut.

Jurnaliştii de la CNN au mai scris că, în total, hoții au furat aproape 450 de kilograme de melci. L’Escargot Des Grands Crus va încerca să își refacă stocurile înainte de Crăciun și Revelion, având în vedere că 60% din venitul anual este obținut în această perioadă, potrivit sursei.

Jean-Mathieu Dauvergne a reușit să livreze totuși melci unor restaurante – inclusiv unora dintre clienții săi cu stele Michelin – după furt, a mai relatat France Info.

Alți crescători de melci au intervenit pentru a-i vinde lui Dauvergne o parte din stocurile lor la prețuri reduse.