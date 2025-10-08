Meloni, acuzată de "complicitate la genocid". O plângere a fost depusă la Curtea Penală Internațională. "Nu mai e alt caz în istorie"

Giorgia Meloni e acuzată de "complicitate la genocid" în Gaza. FOTO: Getty Images

Premierul italian Giorgia Meloni a anunţat marţi seară că o plângere pentru "complicitate la genocid" împotriva sa şi a doi miniştri a fost depusă la Curtea Penală Internaţională (CPI) din cauza sprijinului acordat de Roma Israelului.

Meloni a spus, în declarații difuzate de presa italiană, că plângerea vizează și alți membri ai guvernului, printre care ministrul apărării Guido Crosetto și ministrul de externe Antonio Tajani, scrie Le Monde. Premierul a adăugat că și Roberto Cingolani, directorul executiv al companiei de apărare Leonardo, ar fi fost nominalizat în document.

Anchetatori ai Organizației Națiunilor Unite au acuzat Israelul de comiterea unui genocid în Fâșia Gaza, unde de doi ani se desfășoară un conflict armat împotriva grupării palestiniene Hamas. Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al fostului ministru al apărării Yoav Gallant, acuzați de crime de război și crime împotriva umanității în legătură cu ofensiva Israelului în Gaza, inclusiv pentru fapte precum înfometarea populației civile, crime și persecuții. Totuși, CPI nu i-a acuzat oficial de genocid.

Grupul palestinian care a depus plângerea împotriva lui Meloni solicită instanței de la Haga să analizeze posibilitatea deschiderii unei anchete oficiale pentru complicitate la genocid.

„Crime împotriva umanității”

Plângerea, datată 1 octombrie, este semnată de aproximativ 50 de persoane, inclusiv profesori de drept, avocați și diverse personalități publice.

„Prin sprijinul acordat guvernului israelian, în special prin furnizarea de arme letale, guvernul italian a devenit complice la genocidul în curs și la crimele de război și crimele extrem de grave împotriva umanității comise asupra poporului palestinian”, se arată în document.

„Nu cred că există un alt caz în lume sau în istorie în care să fi fost depusă o astfel de plângere”, a spus Meloni în comentariile sale televizate.

Acum doi ani, militanți conduși de Hamas au lansat cel mai sângeros atac asupra Israelului din istoria țării, declanșând o ofensivă masivă de represalii în Gaza. Atacurile militanților au provocat moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale israeliene.

Campania militară israeliană din Gaza a dus până în prezent la moartea a cel puțin 67.160 de persoane, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriul controlat de Hamas, cifre considerate credibile de Organizația Națiunilor Unite. La Curtea Internațională de Justiție, Africa de Sud a depus deja o plângere împotriva Israelului, acuzându-l că a încălcat Convenția ONU privind genocidul din 1948.