Meloni schimbă tonul în privința Palestinei și face declarații neașteptate: ”Bine, înțeleg acest lucru”

Italia se pregătește să recunoască statul Palestina. FOTO: Getty Images

Italia se pregătește să recunoască statul Palestina, iar Giorgia Meloni schimbă tonul în contextul protestelor și al presiunilor politice interne. Când Giorgia Meloni a ajuns la putere în 2022, s-a declarat un aliat ferm al Israelului. Însă un val tot mai mare de opoziție internă față de războiul din Gaza, culminând săptămâna aceasta cu proteste naționale care au paralizat infrastructura esențială, a împins-o pe premierul italian să facă o serie de mișcări neașteptate, scrie Bloomberg.

După ce a plecat de la reuniunea ONU de la New York, unde Franța și alte țări au recunoscut luni statul Palestina ca parte a unui efort diplomatic de pace, în ciuda opoziției Israelului și Statelor Unite, Meloni a promis că va prezenta în Parlament o moțiune prin care și Italia să facă același pas.

„Recunoașterea Palestinei în absența unui stat care să îndeplinească cerințele necesare pentru suveranitate nu rezolvă problema”, a declarat Meloni marți. Totuși, ea a adăugat: „Dacă recunoașterea Palestinei poate fi un instrument eficient de presiune politică, bine, înțeleg acest lucru.”

Recunoașterea de către Italia vine însă cu o condiție: Hamas trebuie să elibereze toți ostaticii rămași din atacul sângeros asupra Israelului din 7 octombrie 2023, iar gruparea, considerată organizație teroristă de către SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană, trebuie să accepte să nu facă parte dintr-o viitoare administrație palestiniană. Hamas nu s-a arătat dispus să respecte niciuna dintre cele două cerințe.

Cu o serie de alegeri care încep duminică, cu scrutinuri regionale, și se încheie în 2027 cu alegerile generale, Meloni este, potrivit profesorului Giovanni Orsina, șeful departamentului de științe politice de la Universitatea Luiss din Roma, îngrijorată că războiul de represalii al Israelului ar putea deveni o armă electorală pentru opoziție. „Opinia publică italiană este indignată de ceea ce se întâmplă în Gaza într-un mod destul de transversal”, a explicat acesta. „Deoarece se află în campanie electorală și va rămâne în această stare până în 2027, Meloni încearcă să-și dezarmeze adversarii fără să-și renege identitatea.”

La doar trei zile după ce mii de italieni au ieșit în stradă, în Roma și în marile orașe, pentru a manifesta în solidaritate cu palestinienii din Gaza, unde campania Israelului împotriva Hamas a ucis cel puțin 65.000 de persoane, potrivit Ministerului Sănătății controlat de Hamas, Ministerul italian al Apărării a anunțat joi trimiterea a două fregate militare pentru a proteja „Global Freedom Flotilla”. Spania a trimis, de asemenea, o navă.

Organizatorii flotilei au declarat că aceasta a fost atacată în apele internaționale în timp ce se îndrepta spre Gaza pentru a livra ajutoare umanitare, acolo unde Israelul menține o blocadă navală. Guvernul italian, insistând că nu va interacționa cu navele de război israeliene, a precizat că urmărește să protejeze cetățenii italieni aflați la bord, inclusiv, în mod crucial, unii membri ai opoziției parlamentare. Cu toate acestea, Meloni a calificat acțiunea flotilei drept „gratuită, periculoasă și iresponsabilă”.

Un sondaj realizat de institutul Izi pentru postul La7, publicat săptămâna aceasta, arată că aproximativ 88% dintre italieni susțin recunoașterea statalității Palestinei, o creștere semnificativă față de octombrie anul trecut, când un sondaj Ipsos pentru think tank-ul Ispi arăta că doar 54% dintre cetățeni susțineau această idee.

Schimbarea de opinie a devenit atât de puternică încât Antonella Clerici, prezentatoarea unei emisiuni culinare populare la Rai 1, post aflat sub administrarea guvernului, a declarat că acțiunile Israelului în Gaza reprezintă „un masacru” și că a rămâne pasiv înseamnă „a-ți pierde umanitatea”. Ea l-a citat pe cardinalul Pierbattista Pizzaballa, patriarhul latin al Ierusalimului, considerat la un moment dat un posibil succesor al regretatului Papa Francisc.

Guvernele italiene succesive au mers mereu pe o linie fragilă, sprijinind atât Palestina, cât și Israelul, pentru că „mizele sunt semnificative: stabilitatea în Mediterana și relațiile cu lumea arabă”, a explicat Riccardo Fabiani, analist al Crisis Group. Pentru Meloni, însă, a adăugat el, aceasta reprezintă „o evoluție care ar fi fost de neimaginat cu doar câteva luni în urmă.”