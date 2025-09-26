Zeci de diplomați au ieșit din sală când Benjamin Netanyahu și-a început discursul la ONU. Reacția premierului israelian

Zeci de diplomați au părăsit sala Adunării ONU când premierul israelian Benjamin Netanyahu a urcat pe podium pentru a-și susține discursul, relatează CNN și Sky News. Gestul de protest a fost întâmpinat atât cu aplauze, cât și cu huiduieli. În timp ce președintele ședinței a cerut liniște în sală, premierul israelian nu a părut perturbat de protestul diplomaților și și-a continuat discursul în fața scaunelor goale.

La doar câteva secunde după ce Benjamin Netanyahu a pășit pe podium, zeci de delegați s-au ridicat ca la un semnal de pe scaune și au început să părăsească sala. Gestul a fost primit cu aplauze și chiuieli de-o parte și cu huiduieli de cealaltă parte.

Discursul lui Netanyahu, transmis în direct în Fâșia Gaza

Benjamin Netanyahu s-a adresat direct ostaticilor israelieni din Gaza, dar și răpitorilor, în discursul său.

Premierul istaelian a anunțat că a instalat difuzoare în jurul teritoriului și a spus că spionii Israelului au spart telefoanele mobile din zonă astfel încât acestea să-i transmită discursul în Fâșia Gaza.

Ostaticilor le-a spus: „Nu v-am uitat... nu vom ceda, nu ne vom odihni până când nu vă vom aduce pe toți acasă.”

Către conducerea Hamas, el a transmis: „Depuneți armele... eliberați ostaticii acum. Dacă o faceți, veți trăi, dacă nu, Israelul vă va vâna.”

Benjamin Netanyahu a respins drept „false” acuzațiile că Israelul comite un genocid în Fâșia Gaza împotriva palestinienilor. „Dacă Hamas acceptă cerințele, războiul s-ar putea încheia.”

Discursul vine la câteva zile după ce Marea Britanie, Franța, Canada și Australia au recunoscut oficial un stat palestinian, într-o încercare de a menține vie perspectiva unei soluții cu două state.

Netanyahu, acuzat de crime împotriva umanității

Războiul din Gaza durează de aproape doi ani, iar agențiile ONU și secretarul general au avertizat în repetate rânduri asupra situației umanitare dezastruoase.

Recentele atacuri terestre lansate de Israel asupra orașului Gaza au amplificat îngrijorările și au determinat mii de oameni să fugă spre sud de teama pentru viața lor.

Israelul spune că ofensiva are scopul de a distruge ceea ce a mai rămas din Hamas, după atacul terorist din octombrie 2023, care a ucis peste 1.200 de persoane și a dus la răpirea a 251.

Netanyahu a condamnat anterior recunoașterea unui stat palestinian de către puterile occidentale, afirmând că nu fac decât să recompenseze Hamas și să îngreuneze eliberarea ostaticilor rămași.

Există temeri că ar putea riposta prin anexarea Cisiordaniei și recunoașterea controlului israelian asupra coloniilor ilegale.

Totuși, președintele Trump, singurul lider mondial considerat a avea influență asupra Israelului, a declarat joi că nu va „permite” acest lucru.

Liderul israelian este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, care îl acuză de crime împotriva umanității – acuzații pe care Netanyahu le respinge.

Potrivit ministerului sănătății din Gaza, controlat de Hamas, peste 65.000 de palestinieni au fost uciși în război. De asemenea, 90% din populație a fost strămutată de atacurile care au distrus cea mai mare parte a teritoriului și i-au lăsat pe mulți oameni într-o lipsă disperată de hrană.