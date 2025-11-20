Membri influenți ai Congresului SUA au discutat securitatea în Europa de Est la reședința ambasadorului Andrei Muraru

Publicat la 12:30 20 Noi 2025

Membri ai Congresului american și ambasadorii Ucrainei și Republicii Moldova s-au reunit la reședința ambasadorului Andrei Muraru. Foto: Ambasada României în SUA

Membri influenți ai Congresului SUA s-au reunit la reședința Ambasadorului României la Washington, Andrei Muraru, pentru o discuție asupra securității est-europene.

Reuniunea a fost semnalată pe pagina de Facebook a Ambasadei României la Washington, DC.

Instituția a organizat miercuri, 19 noiembrie, la reședința ambasadorului, o cină pe tema evoluției rolului Statelor Unite în peisajul de securitate și economic al Europei de Est.

Evenimentul a beneficiat de participarea unor reprezentanți ai Congresului SUA, ai Administrației americane, ai comunității diplomatice și ai mediului de experți.

Ambasadorii Moldovei și Ucrainei, prezenți la reședința ambasadorului român în SUA

Au fost, de asemenea, prezenți noii ambasadori ai Republicii Moldova și ai Ucrainei la Washington, Vladislav Kulminski și Olga Stefanîșina.

Din Congresul SUA au participat la discuții Joe Wilson, copreședinte al Comisiei Helsinki și al grupului de prietenie pentru Ucraina din Camera Reprezentanților, Mike Turner și Tom Suozzi, copreședinți ai grupului de prietenie pentru România, Deborah Ross, copreședintă a grupului de prietenie pentru Republica Moldova, William Keating, vicepreședinte al Subcomisiei pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Afaceri Externe.

Asistentul secretarului pentru Energie, William Tommy Joyce, și directoarea adjunctă din cadrul Oficiului Reprezentantului pentru Comerț al SUA, Silvia Savich, precum și reprezentanți ai unor think-tank-uri americane - Atlantic Council, CSIS, CEPA, America First Policy Institute, McCain Institute, Foundation for Defense and Democracies, Carnegie, Vandenberg Coalition, ISW - au contribuit cu remarcile lor la eveniment.

Ambasadorul Andrei Muraru: România va continua să fie alături de Moldova și Ucraina prin sprijin diplomatic și asistență multidimensională

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a subliniat că România va continua să fie alături de cele două țări prin sprijin politic și diplomatic, precum și prin asistență multidimensională.

"Susținem cu tărie obiectivele strategice ale celor două țări pentru integrarea europeană, dezvoltarea economică și securitatea energetică", a spus diplomatul român.

El și-a exprimat încrederea că Moldova și Ucraina vor continua să beneficieze de o coordonare transatlantică puternică.

Membrii Congresului SUA au subliniat importanța României ca partener de încredere al Statelor Unite în Europa de Est și la Marea Neagră.

Participanții au discutat, de asemenea, multiplele crize generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei - în domeniile securității, energiei și cel umanitar și au evocat cele mai adecvate modalități de susținere viitoare din partea SUA pentru Republica Moldova și Ucraina.