Merkel, mesaj pentru germani înaintea alegerilor în care AfD e tot mai aproape de putere: "Luptați pentru această democrație"

Cu o săptămână înainte de alegerile din landul german Saxonia-Anhalt, fostul cancelar Angela Merkel a făcut apel la cetățeni să apere democrația. FOTO: Getty Images

Cu o săptămână înainte de alegerile din landul german Saxonia-Anhalt, fostul cancelar Angela Merkel a făcut apel la cetățeni să apere democrația. Mesajul vine în contextul în care AfD-ul este pe cale să „străpungă” cordonul sanitar al politicii germane.

"Cred că acum, încă o dată - lucru pe care nu a trebuit să-l facem de multe decenii -, trebuie să luptăm cu adevărat pentru această democrație, pur și simplu să o apărăm, să fim puțin curajoși, să ne ținem de cuvânt și să spunem că acesta este un mod minunat de a trăi", a declarat Merkel sâmbătă la un eveniment organizat la Berlin, scrie Agerpres.



Ea a subliniat că majoritatea oamenilor nu votează cu Alternativa pentru Germania (AfD), o formațiune de extremă dreapta.



Merkel a menționat că acest partid este foarte puternic în landurile din fosta Germanie de Est, dar a devenit puternic și în fosta Germanie de Vest.

"A ajuns un fenomen pangerman", a spus Merkel. De exemplu, partidul a obținut câștiguri și la alegerile din landurile Baden-Wurttemberg și Renania-Palatinat



În ceea ce privește campania electorală din Saxonia-Anhalt, Merkel a spus că AfD a reușit, într-o oarecare măsură, să "domine toate discuțiile noastre de dimineață până seară". Aceasta a însemnat că alegătorii nu mai știu ce vor de fapt celelalte partide, a adăugat ea.



Un nou parlament de land va fi ales în Saxonia-Anhalt pe 6 septembrie. AfD este mult în frunte în sondajele pentru alegerile de land.

Alegerile parțiale regionale din Germania, de la începutul lunii septembrie, ar putea fi definitorii pentru politica germană din următorii ani pentru că este probabilă revenirea la putere în țară, pentru prima oară de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, a extremei drepte.

Pe 6 septembrie, Ulrich Siegmund, unul dintre principalii lideri regionali ai AfD-ului, este creditat cu șanse mari de a obține o victorie categorică în land-ul Saxonia-Anhalt. Dacă partidul său obține majoritatea absolută în parlamentul land-ului, Siegmund va deveni premier, iar formațiunea va fi reușit să străpungă „cordonul sanitar” care a ținut-o în afara tuturor guvernelor federale și regionale de la înființarea sa, în 2013. Ar fi un succes istoric pentru AfD și un șoc pentru sistemul politic german, scrie Politico.

„AfD pune sub semnul întrebării deciziile fundamentale luate de Republica Federală Germania începând din 1949”, declara Merz cândva. Cancelarul nu este singurul îngrijorat. Toate celelalte partide importante și o mare parte a presei germane consideră AfD o amenințare la adresa ordinii liberale construite în Germania după război. Dacă partidul va ajunge pentru prima dată la putere într-un land, establishment-ul politic nu îl va mai putea ține pur și simplu la distanță. Relații normale ar putea fi excluse, cel puțin pentru viitorul apropiat, dar sistemul federal german impune un nivel minim de cooperare și sprijin reciproc loial între diversele „etaje” ale autorității statale germane.

Șefa AfD, partidul german de extremă dreapta, Alice Weidel a declarat, într-un interviu pentru ZDF, că un guvern condus de partidul său ar urmări retragerea Germaniei atât din zona euro, cât și din spațiul Schengen, ar închide granițele țării și ar impune o politică mult mai dură în domeniul migrației. Formațiunea extremistă și pro-rusă continuă să crească în sondaje și ar putea obține pentru prima dată controlul unui guvern de land, după alegerile din septembrie.