Mesaje contradictorii de la Moscova: Medvedev îl laudă pe Trump, dar are îndoieli privind amenințarea submarinelor SUA

Mesaje contradictorii de la Moscova: Medvedev îl laudă pe Trump, dar pune sub semnul întrebării amenințarea la adresa submarinelor americane. Sursa colaj foto: Hepta

Vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat sâmbătă că preşedintele american, Donald Trump, este "un lider eficient", care caută cu adevărat pacea, lăudându-i stilul direct şi capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington, relatează Reuters, potrivit news.ro. În legătură cu declarațiile liderului de la Casa Albă privind repoziționarea a două submarine nucleare, ca răspuns la avertismentele sale, Medvedev a răspuns ironic: "Încă nu le-am găsit".

Într-un interviu acordat Reuters, agenţiei ruse TASS şi bloggerului de război WarGonzo, Medvedev a afirmat că stilul uneori "impetuos" al liderului de la Casa Albă este "eficient".

Întrebat dacă Donald Trump, care are 79 de ani, este pozitiv sau negativ pentru Rusia și despre speculațiile nedovedite conform cărora liderul american ar fi un fel de agent rus, Medvedev, în vârstă de 60 de ani, a spus că poporul american l-a ales pe Trump și că Moscova respectă această decizie.

"Este o persoană emoțională, dar, pe de altă parte, haosul la care se face referire în mod obișnuit, creat de activitățile sale, nu este în întregime adevărat. Este evident că în spatele acestui lucru se află o linie complet conștientă și competentă", a declarat Medvedev într-un interviu acordat pentru Reuters, TASS și bloggerul rus WarGonzo, conform sursei citate.

"Trump vrea să intre în istorie ca un pacificator – și chiar încearcă acest lucru. Și, de aceea, contactele cu americanii au devenit mult mai productive", a adăugat fostul președinte al Rusiei în perioada 2008-2012, perceput în Occident ca un adept al liniei dure de la Moscova, ce nu a ezitat să-l provoace pe Trump în mai multe rânduri prin postările sale pe social media.

Dmitri Medvedev crede că esențial pentru a-l înțelege pe Trump este backgroundul său din mediul de afaceri glumind că nu există "fost om de afaceri", o referință la o glumă rusească potrivit căreia "nu există fost agent KGB".

Referindu-se la declaraţiile lui Donald Trump din august, potrivit cărora ar fi repoziţionat două submarine nucleare în "regiuni adecvate", ca răspuns la avertismentele lui Medvedev privind riscurile de război, oficialul rus a spus: "Încă nu le-am găsit".

După invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, Medvedev a aruncat cu invective în mod repetat către Kiev și puterile occidentale, avertizând totodată asupra riscurilor de escaladare a războiului către o apocalipsă nucleară.

În interviul menționat, Medvedev a spus că Rusia va obține "curând" victoria militară în Ucraina însă esențială este prevenirea unui nou conflict.

"Este la fel de important să ne gândim la ce se va întâmpla apoi. Până la urmă, scopul victoriei este să prevină noi conflicte", a mai spus Dmitri Medvedev.