Mesajul ciudat al lui Donald Trump, dupa crima de la Hollywood: „Rob Reiner era bolnav de sindromul TDS”

Foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite a publicat pe rețeaua sa, Truth Social, un mesaj halucinant după moartea actorului Rob Reiner și a soției sale. Trump spune că Reiner a murit „din cauză că suferea de Trump Derangement Syndrome (sindromul obsesiei față de Trump), o expresie peiorativă folosită pentru a-i critica drept absurzi pe cei care critică politicile și acțiunile actualului președinte SUA. Bizarul mesaj de „condoleanțe” al lui Trump se încheie cu noi laude de sine. „Administrația Trump a depășit toate așteptările de măreție și ne-a adus noua Epocă de Aur a Americii”.

„Un lucru foarte trist s-a întâmplat noaptea trecută la Hollywood. Rob Reiner, un director și star de comedie chinuit și zbuciumat, odinioară foarte talentat, a murit împreună cu soția sa, Michele, se pare că din cauza furiei pe care le-a provocat-o altora din cauza unei suferințe incurabile, masive și dificile cu o boală distrugătoare a minții, cunoscută cu numele de «Trump Derangement Syndrome» (sindromul obsesiei față de Trump. Se cunoștea că îi înnebunea pe oameni cu obsesia lui dementă de președintele Donald J. Trump, iar paranoia lui a atins noi culmi când administrația Trump a depășit toate așteptările de măreție și ne-a adus noua Epocă de Aur a Americii, mai bună ca niciodată în istorie. Rob și Michele să se odihnească în pace”, a scris Donald Trump, pe rețeaua Truth Social.

Moartea lui Rob Reiner

Actorul, regizorul şi producătorul american Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, a fost găsit mort, duminică, în locuinţa sa din cartierul Brentwood din Los Angeles, California, alături de soţia sa, Michele Singer, au relatat agenţiile EFE şi AFP citând surse de presă americane. Din primele informaţii reiese că cei doi ar fi fost înjunghiaţi.

Poliţia din Los Angeles a anunţat, în timpul unei conferinţe de presă de duminică seară, că două persoane au fost găsite decedate în casa regizorului filmului „When Harry Met Sally”, însă nu a confirmat public identitatea acestora.

Decesele sunt anchetate ca omucideri, potrivit Departamentului de Poliţie din Los Angeles.

Rob Reiner este fiul scriitorului, regizorului şi comediantului Carl Reiner, notează EFE. De asemenea, el a fost recompensat cu două premii Emmy pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie, în 1974, respectiv 1978.

Conform biografiei publicate pe pagina IMDB şi citată de EFE, Rob Reiner s-a născut pe 6 martie 1947 în Bronx, New York şi s-a căsătorit cu Michele Singer în 1989.

Rob Reiner este cunoscut în special pentru pentru rolurile sale din producţiile „All in the Family”, „This is Spinal Tap” şi „The Wolf of Wall Street”.

În postura de regizor, el a fost cunoscut pentru „When Harry Met Sally”, unul dintre filmele sale emblematice, precum şi pentru „The Princess Bride”, „A Few Good Men” şi „Stand by Me”.