Mesajul lui Nicușor Dan după alegerile din Republica Moldova: „Respectul nostru pentru votul basarabenilor”

1 minut de citit Publicat la 12:24 29 Sep 2025 Modificat la 13:13 29 Sep 2025

Nicușor Dan și Maia Sandu. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni un mesaj după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, pe care PAS, partidul creat de Maia Sandu, le-a câștigat cu peste 50% din voturi.

Nicușor Dan susține că moldovenii au făcut față unei presiuni „la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”.

„Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”, a transmis Președintele într-un mesaj video.

„Vreau să îi asigur pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opțiunea lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare, şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră.

Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi.



Rezultatele provizorii arată că PAS va avea 55 de locuri în Parlamentul Republicii Moldova în noua legislatură, din cele 51 necesare pentru majoritate.

Alte partide care au trecut pragul electoral și vor forma componența viitorului legislativ moldovean sunt Blocul Patriotic, Alternativa, Partidul Nostru și Democrația Acasă.

La ora publicării acestei știri, PAS conduce cu 50,16%, urmat de Blocul Patriotic cu 24,19%, Blocul electoral „Alternativa” (7.97%), Partidul Nostru (6.20%) și PPDA (5.62%). Au fost procesate peste 99.90% din procesele verbale.