Mesajul lui Trump, după succesul misiunii Artemis II: "Următoarea etapă este Marte"

Capsula Orion a misiunii Artemis 2 a amerizat în siguranţă, vineri noapte, în Oceanul Pacific. FOTO: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a reacţionat vineri la întoarcerea cu succes pe Pământ a celor patru astronauţi de pe nava Artemis care au orbitat în jurul Lunii, lăudând misiunea lor "spectaculoasă" şi stabilind viitorul obiectiv: Planeta Roşie.

"Felicitări echipajului minunat şi foarte talentat Artemis II. Întreaga lor călătorie a fost spectaculoasă, amerizarea a fost perfectă şi, în calitate de preşedinte al Statelor Unite, nu aş putea fi mai mândru!", a scris Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.



"O vom face din nou şi apoi vom trece la următoarea etapă, Marte!", a adăugat Trump.



Capsula Orion a misiunii Artemis 2 a amerizat în siguranţă, vineri noapte, în Oceanul Pacific, după aproape 10 zile petrecute în spaţiu, punând capăt astfel primei călătorii a oamenilor în mediul selenar din ultimii peste 50 de ani.

Howard Hu, managerul programului NASA Orion, a declarat într-o conferință de presă că ziua de astăzi marchează „începutul unei noi ere a explorării spațiale de către oameni”, iar directorul zborului de intrare, Rick Henfling, a declarat că următoarea misiune - programată anul viitor - este „chiar după colț”. Hu a făcut și câteva remarci personale emoționante, spunând că ziua de astăzi a fost „de mii de ori” mai bună decât Star Wars - un film pe care își amintește că l-a văzut împreună cu tatăl său.

Jared Isaacman, administrator NASA: "Sincer, încă sunt fără cuvinte. Adică, știți, ca din copilărie... nu pot să cred ce am văzut. Adică aproape mi-am petrecut toată viața așteptând să văd asta. Și apoi, ca administrator NASA, nu pot fi decât extrem de mândru de întreaga echipă. Anii, efortul, nopțile târzii, toată munca depusă în toată țara care a contribuit la acest moment incredibil, chiar acum. Aceștia au fost ambasadorii umanității către stele pe care i-am trimis acolo. Și nu-mi pot imagina un echipaj mai bun decât echipajul Artemis II care tocmai a finalizat o misiune perfectă. Deci da, este un moment uriaș pentru toată lumea.



Este mult de sărbătorit acum, o misiune dusă la bun sfârșit pentru Artemis II și, în același timp, trebuie să începem să ne pregătim pentru a treia.



Este incredibil de emoționant. Da, sunt contribuțiile celor mai buni și mai străluciți oameni din cadrul NASA din toată țara, ale partenerilor din industrie, ale partenerilor internaționali".

Pe 6 aprilie, nava spațială a atins distanța maximă față de Pământ - 406.771 kilometri - în timpul survolului Lunii, stabilind un nou record pentru cea mai mare distanță parcursă vreodată de oameni în spațiu.