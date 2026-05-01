Un autocar cu 27 de pasageri a luat foc, în Tulcea. Degajări uriașe de fum

Publicat la 12:23 01 Mai 2026 Modificat la 12:24 01 Mai 2026

Un autocar în care se aflau 27 de persoane a luat foc vineri dimineață, în localitatea Topolog din județul Tulcea. Din fericire, toți pasagerii au reușit să iasă la timp din vehicul.

Incidentul a avut loc în jurul orei 10:30. La fața locului au intervenit de urgență pompierii de la Stația Babadag cu o autospecială de stingere, sprijiniți de un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului Județean. De asemenea, la operațiune au participat și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate.

Echipele de intervenție au acționat rapid pentru izolarea și stingerea incendiului, evitând propagarea flăcărilor în zonă.

Nicio persoană nu a fost rănită, anunță reprezentanții ISU.

Urmează ca specialiștii să stabilească de la ce a pornit focul.