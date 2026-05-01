Povestea ultimului om condamnat la moarte de Nicolae Ceaușescu. Mircea Răceanu s-a stins din viață la 90 de ani

Mircea Răceanu s-a stins din viață la 90 de ani. Foto: Ambasada României în SUA

Mircea Răceanu, unul dintre cei mai importanți diplomați români și un simbol al rezistenței împotriva dictaturii comuniste, s-a stins din viață pe 25 aprilie, la vârsta de 90 de ani. Răceanu a rămas în istorie ca fiind ultimul cetățean român condamnat la moarte sub regimul lui Nicolae Ceaușescu, după ce a ales să lupte împotriva sistemului.

Povestea lui Mircea Răceanu a rămas în istorie drept un caz care a șocat diplomația mondială și a pus România pe harta abuzurilor grave împotriva drepturilor omului. Deși provenea dintr-o familie cu rădăcini adânci în structurile de putere - fiind fiul vitreg al lui Grigore Răceanu, unul dintre semnatarii celebrei „Scrisori a celor șase” - acesta a ales un drum care l-a transformat în ținta regimului.

Sfârșitul lunii ianuarie 1989 i-a schimbat definitiv destinul. Răceanu a fost ridicat direct de pe stradă, în timp ce se îndrepta spre reședința ambasadorului american la București. Ironia sorții face ca diplomatul să fi fost arestat chiar în drum spre o vizionare a filmului „Spărgătorul de nuci”. Acuzația oficială a fost de colaborare cu serviciile secrete ale Statelor Unite, un act considerat de dictatură drept trădare supremă.

Câteva luni mai târziu, în iulie 1989, justiția comunistă dădea un verdict crunt: pedeapsa cu moartea. A fost, de altfel, ultima sentință capitală pronunțată în România înainte de căderea regimului. Totuși, într-un gest neașteptat, Nicolae Ceaușescu a decis ulterior să îi schimbe pedeapsa în 20 de ani de detenție.

Libertatea a venit mult mai repede, odată cu schimbarea regimului din 1990. La scurt timp după eliberare, Mircea Răceanu a ales să părăsească țara, un rol decisiv în plecarea sa avându-l ambasadorul SUA de la acea vreme, Alan Green jr. Deceniile de suferință și curaj au fost recunoscute oficial ani mai târziu, în 2002, când președintele României i-a conferit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor.

Ambasadorul român în SUA a participat la ceremonia funerară

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a mers joi, 30 aprilie, în statul Virginia, la ceremonia funerară. Acesta a adus un ultim omagiu omului pe care l-a descris drept o „figură emblematică a rezistenței”.

În discursul său, ambasadorul a explicat că prezența statului român la acest eveniment este un semn de recunoaștere pentru un om cu un destin exemplar. Muraru a ținut să precizeze că Mircea Răceanu nu și-a trădat niciodată țara. Din contră, el a ales să fie loial adevărului și libertății, chiar dacă și-a asumat riscuri uriașe atunci când a decis să informeze Occidentul despre ce se întâmpla cu adevărat în România comunistă.

Ambasadorul a mai adăugat că istoria a fost cea care i-a dat, în final, dreptate. Răceanu a trăit destul de mult încât să vadă România integrată în NATO și în Uniunea Europeană, exact drumul pentru care el a militat. „Libertatea se câștigă prin oameni care aleg să nu se teamă”, a concluzionat Muraru. El a subliniat că gestul lui Răceanu a fost un act de loialitate față de națiune, nu o simplă aventură politică.