Mesajul lui Viktor Orban pentru Volodimir Zelenski, după discursul de la Davos: „Fiecare va primi ce merită”

Criticile aduse de Zelenski Europei sunt similare cu cele formulate de Donald Trump în discursul său de la Davos și nu numai. Foto: Getty Images

După discursul critic al președintelui Ucrainei la adresa Europei, la Forumul Economic de la Davos, premierul Ungariei i-a dat replica pe rețeaua socială X. Viktor Orban a scris că în timp ce el este un „om liber” în slujba poporului ungar, Volodimir Zelenski este un „om într-o situație disperată” care de patru ani nu a fost „în stare” sau „dispus” să încheie războiul din țara sa. Premierul ungar l-a ironizat pe Zelenski pentru că l-a „flatat” în discursul său și a spus că în ciuda insultelor sale, deși nu poate susține războiul susține poporul ucrainean căruia Ungaria îi livrează electricitate și combustibil. În final, Orban a conchis că viața merge înainte și „fiecare va primi ceea ce merită”.

„Dragă președinte”, așa începe mesajul lui Viktor Orban pentru Volodimir Zelenski, pe care l-a și etichetat în postarea sa pe X. Premierul ungar îl critică dur pe Zelenski, despre care sugerează că nu își dorește să încheie războiul din Ucraina.

„Mi se pare că nu vom reuși să ajungem la un acord. Sunt un om liber care servește poporul ungar. Dumneavoastră sunteți un om aflat într-o situație disperată care, de patru ani deja, nu a fost în stare sau nu a fost dispus să pună capăt unui război — în pofida faptului că președintele Statelor Unite a oferit tot sprijinul posibil în acest sens”, a scris Orban pe X.

Premierul ungar a scris, ironic, că este „flatat” de insultele lui Volodimir Zelenski.

„Prin urmare, indiferent cât de mult mă flatați, nu putem susține eforturile dumneavoastră de război. Poporul ucrainean, desigur — în ciuda insultelor atent alese — se poate baza în continuare pe noi pentru a furniza țării dumneavoastră electricitate și combustibil și vom continua, de asemenea, să sprijinim refugiații care sosesc din Ucraina. Viața însăși va rezolva restul, iar fiecare va primi ceea ce merită”, a încheiat prim-ministrul Ungariei mesajul pe care l-a semnat „Viktor”.

Dear President @ZelenskyyUa,



It seems to me that we will not be able to come to an understanding. I am a free man who serves the Hungarian people. You are a man in a desperate position who, for the fourth year now, has been unable or unwilling to bring a war to an end—despite… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 22, 2026

La Forumul Economic Mondial de la Davos, Volodimir Zelenski a susținut un discurs extrem de critic la adresa Europei. Zelenski a spus că „nu ar trebui să acceptăm că Europa este doar o salată de puteri mici și mijlocii asezonată cu dușmani ai Europei”.

„Europa pare pierdută încercând să-l convingă pe președintele SUA să se schimbe. Dar el nu se va schimba. Președintele Trump se iubește pe sine și spune că iubește Europa, dar nu va asculta acest tip de Europă”, a adăugat președintele Ucrainei.

Criticile aduse de Zelenski Europei sunt similare cu cele formulate de Donald Trump în discursul său de la Davos și nu numai.