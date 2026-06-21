Mica țară europeană care a devenit magnet pentru milionari. A depășit Italia, Elveția și Portugalia în noul clasament al marilor averi

Migranții bogați se îndepărtează de destinațiile europene tradiționale – Regatul Unit, Franța și Germania. FOTO: Getty Images

Persoanele bogate aleg tot mai des să se stabilească în Cipru, Italia, Grecia și Elveția, în timp ce Regatul Unit, Germania și Franța întâmpină dificultăți tot mai mari în a le păstra, potrivit unui nou raport, citat de Euronews.

Migranții bogați se îndepărtează de destinațiile europene tradiționale – Regatul Unit, Franța și Germania.

Un nou studiu privind migrația persoanelor cu averi ridicate, realizat de Henley & Partners, o companie globală de consultanță specializată în planificarea rezidenței și cetățeniei prin investiții, indică o divizare tot mai accentuată în Europa.

Un număr redus de țări își consolidează atractivitatea pentru persoanele cu averi mari și mobilitate internațională, în timp ce unele dintre cele mai mari economii ale continentului se confruntă cu presiuni tot mai mari în ceea ce privește păstrarea rezidenților bogați.

Raportul Henley Private Wealth Migration Report 2026, publicat săptămâna aceasta, renunță la formatul utilizat anterior. În loc să numere câți milionari se mută dintr-o țară în alta, raportul clasifică statele pe baza unui Scor al Competitivității Mobilității Averii, calculat pe o scară de la 0 la 100.

Cu cât scorul este mai mare, cu atât o țară este considerată mai atractivă pentru mobilitatea averii. Indicatorul este construit pe baza unor factori precum regimul fiscal, statul de drept, calitatea vieții și stabilitatea politică.

Principalele destinații europene pentru migranții bogați

Cipru a ocupat primul loc în clasamentul european, cu un scor de 73,5, urmat de Țările de Jos (72,8), Portugalia (72,5) și Italia (72,3). Elveția a obținut un scor de 70,8, iar Grecia 70,5.

Totuși, clasamentul spune doar o parte a poveștii. Deși Cipru, Țările de Jos și Portugalia au obținut scoruri mai mari, raportul evidențiază Italia, Grecia și Elveția drept unele dintre cele mai atractive destinații pentru migranții bogați.

Italia, a treia economie a Europei, a obținut un scor de 72,3. Potrivit raportului, interesul este alimentat de regimul fiscal cu taxă fixă pentru noii rezidenți, de cadrul favorabil privind impozitarea moștenirilor și de accesul la piața Uniunii Europene. Totodată, Milano se conturează tot mai mult ca un centru financiar și pentru administrarea marilor averi familiale.

Grecia, cu un scor de 70,5, este descrisă drept unul dintre principalii beneficiari ai schimbărilor recente din piața europeană a migrației prin investiții, după închiderea programului „viză de aur” din Spania și eliminarea în Portugalia a opțiunii bazate pe investițiile imobiliare.

Elveția, cu 70,8 puncte, atrage persoane aflate în căutarea stabilității și a protejării capitalului într-un context marcat de incertitudini geopolitice, potrivit Henley.

Raportul indică și semne tot mai clare de presiune asupra Regatului Unit. Numărul solicitărilor venite din partea persoanelor cu adresă în Marea Britanie a crescut cu 15% între 2024 și 2025.

Regatul Unit a trecut, de asemenea, de la poziția a 20-a în clasamentul piețelor-sursă pentru noi clienți în 2018 la una dintre primele cinci poziții în mod constant.

Germania și Franța urmează o tendință similară. A fost înregistrată o creștere de 16% a solicitărilor venite din partea cetățenilor germani între sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026, în timp ce Franța a urcat din rândul primelor 40 de naționalități-sursă în 2024 în top 15 în 2026.

După cum a explicat Guenther Dobrauz-Saldapenna, directorul pentru Europa al companiei, cele două țări „nu au devenit neatractive”, ci au pierdut teren la capitolele pe care mobilitatea averii le consideră esențiale, în timp ce destinațiile concurente și-au îmbunătățit propriile oferte.

Imaginea globală

Dincolo de Europa, Emiratele Arabe Unite au obținut unul dintre cele mai ridicate scoruri din studiu, 85,3, menținându-și atractivitatea în pofida tensiunilor regionale. Majoritatea solicitărilor reflectă strategii de diversificare, nu intenții de plecare.

Singapore a condus clasamentul dedicat liderilor globali, cu un scor de 79,5, urmat de Noua Zeelandă, cu 75,8.

Statele Unite reprezintă însă ceea ce Henley numește un paradox. Deși sunt principalul motor global al creării de avere, au obținut doar 62,3 puncte, iar numărul solicitărilor venite din partea cetățenilor americani s-a dublat în 2025.

Aproape jumătate dintre aceste cereri au vizat programe europene, ceea ce, potrivit Henley, reflectă interesul tot mai mare al americanilor bogați pentru opțiuni de rezidență și cetățenie în străinătate.