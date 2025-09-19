Mike Waltz, "vedeta" scandalului Signalgate, a fost confirmat ambasador SUA la ONU de către Senatul american

2 minute de citit Publicat la 22:19 19 Sep 2025 Modificat la 22:19 19 Sep 2025

Mike Waltz a invitat, accidental, un jurnalist pe grupurile de comunicare secretă de la Casa Albă. Foto: Getty Images

Senatul Statelor Unite l-a confirmat pe Mike Waltz în funcția de ambasador american la Națiunile Unite, transmite vineri presa internațională.

Confirmarea lui Waltz vine după opt luni de întârzieri și după retragerea unui candidat anterior.

Nu este clar dacă noul ambasador american va putea participa la reuniunea anuală a ONU de la New York, programată săptămâna viitoare.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de clarificare în acest sens.

Administrația Trump nu s-a grăbit cu nominalizarea lui Waltz la ONU

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că instituția sa a colaborat îndeaproape cu Casa Albă „pentru a-i promova cât mai repede posibil” pe candidații la posturi diplomatice, inclusiv pe Waltz.

Însă o sursă democrată din Congres a spus că oficialii administrației nu au arătat „nicio preocupare urgentă” față de confirmarea lui Waltz înainte de Adunarea Generală a ONU, care începe marți și unde președintele american Donald Trump este unul dintre principalii vorbitori.

Waltz a ocupat funcția de consilier pentru Securitate Națională al lui Trump doar câteva săptămâni, înainte de a fi demis în mai, după așa-numitul scandal Signalgate.

Waltz l-a adăugat aparent din greșeală pe editorul-șef al publicației The Atlantic la un chat privat pe aplicația Signal. Acest chat era utilizat pentru a discuta planuri militare sensibile, între membrii chat-ului fiind inclusiv șeful Pentagonului, Mike Hegseth.

Jurnalistul a putut asista astfel la conversațiile referitoare la lovirea rebelilor Houthi din Yemen, înainte ca loviturile să fie puse în aplicare.

Noul ambasador SUA la ONU: Națiunile Unite s-au îndepărtat de misiunea de a instaura pacea în lume

Fragmente ale conversațiilor din chatul Signal și povestea adăugării jurnalistului la această conversație cu implicații în securitatea națională a SUA au fost ulterior publicate în The Atlantic.

Waltz, care a negat că a fost dat afară de la Casa Albă în urma incidentului, a fost nominalizat în luna mai de Donald Trump pentru a reprezenta SUA la Națiunile Unite, după retragerea candidatei anterioare, Elise Stefanik, membră a Camerei Reprezentanților.

La audierea din Senat, Waltz a spus că, la opt decenii de la înființare, ONU s-a îndepărtat de misiunea sa principală de a instaura pacea.

„Ar trebui să avem un loc unde toată lumea să poată discuta, unde China, Rusia, Europa și țările în curs de dezvoltare să se poată reuni și să rezolve conflictele”, a susținut el.

Organizația Națiunilor Unite se confruntă, ea însăși, cu dificultăți mari, după decizia luată de Donald Trump în acest an, de a reduce finanțarea ajutorului extern acordat de SUA, ceea ce a afectat semnificativ funcționarea agențiilor de ajutor umanitar.