Miliardarul cripto Ben Delo, grațiat de Trump, a donat 4,6 milioane de euro partidului condus de Nigel Farage

Nigel Farage, liderul formațiunii de dreapta Reform UK. Foto: Getty Images

Un miliardar britanic, condamnat în SUA pentru nereguli în afacerea sa cu criptomonede și grațiat ulterior de Donald Trump, a donat 4 milioane de lire sterline (aproximativ 4,6 milioane de euro) formațiunii de dreapta Reform UK a lui Nigel Farage. Fondatorul BitMEX, Ben Delo, care locuiește în prezent în Hong Kong a donat banii înainte ca Guvernul britanic să plafoneze sumele către partidele politice pe care cetățenii britanici care locuiesc în străinătate le pot dona, relatează The Guardian.

Ben Delo, în vârstă de 42 de ani, stabilit în prezent în Hong Kong, a scris în The Telegraph că a făcut donația de la începutul acestui an, înainte de plafonarea de către guvern a donațiilor către partidele politice din partea cetățenilor britanici care locuiesc în străinătate.

Omul de afaceri, care a fost grațiat de Donald Trump anul trecut, se mută înapoi în Marea Britanie și, prin urmare, nu va mai fi supus în viitor noilor reguli privind donatorii. Plafonul ar putea limita însă contribuțiile ulterioare ale donatorului lui Reform UK, Christopher Harborne, stabilit în Thailanda, care a donat până acum 12 milioane de lire sterline.

Ben Delo: Reform UK recunoaște amploarea problemelor cu care se confruntă țara noastră

În articolul său din The Telegraph, Delo și-a explicat motivele pentru care s-a orientat către Reform UK, spunând că Anglia este casa lui și că „cel mai mare obstacol în calea redresării naționale este autoamăgirea înrădăcinată a elitelor noastre”.

„Regimul lor de prostii reprezintă acum o amenințare atât de gravă la adresa Regatului Unit, încât, pentru prima dată în viața mea, am devenit activ politic”, a scris el.

„De la începutul acestui an, am donat 4 milioane de lire sterline pentru a-l ajuta pe Nigel Farage să transforme Reform UK într-o adevărată alternativă la guvernare. Partidul conduce deja în sondaje datorită faptului că recunoaște și articulează amploarea completă a problemelor cu care se confruntă țara noastră. Pentru prima dată, simt că oameni serioși analizează sincer ce ar fi necesar pentru a repara Marea Britanie”, a continuat miliardarul britanic.

El a spus că, fiind o persoană din spectrul autist, nu îi place faptul că „cultura oficială a guvernului îi obligă pe toți să fie în mod cronic necinstiți”, făcând referire la exprimarea opiniilor despre persoanele transgender.

Condamnat în SUA, grațiat de Trump

Delo a fost condamnat în SUA în 2022, după ce a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar, prin neimplementarea unor controale adecvate anti-spălare de bani la BitMEX, platforma de schimb de criptomonede evaluată la trilioane de dolari pe care a cofondat-o.

În articolul său din The Telegraph, el a scris: „Am ajutat la construirea uneia dintre primele mari platforme de tranzacționare crypto din lume, am intrat în conflict cu autoritățile de reglementare din SUA, am acceptat o înțelegere și o amendă civilă pentru o deficiență de reglementare care nici măcar nu este o infracțiune în Marea Britanie, dar apoi am fost totuși grațiat de Donald Trump, președintele SUA.”

Delo, absolvent al Universității Oxford, care se descrie drept un susținător al libertății de exprimare, sprijină peste 50 de organizații din întreg spectrul politic și din viața publică, precum și grupuri și persoane independente.

O investigație a The Guardian din luna trecută privind baza politică a lui Delo la Westminster a constatat că acesta a oferit sprijin în natură deputatului Rupert Lowe, un parlamentar anti-imigrație care îl contestă pe Nigel Farage din dreapta, dar s-a conectat și cu figuri mai mainstream, inclusiv liderul conservator Kemi Badenoch și fostul ministru Michael Gove.

Ancheta The Guardian și Hope Not Hate a dezvăluit că unele dintre persoanele și proiectele care au beneficiat de generozitatea lui Delo au exprimat poziții dure privind imigrația, naționalismul și avortul.

De asemenea, s-a arătat că Delo, care spune că a investit peste 100 de milioane de lire sterline în filantropie, oferă finanțare, oportunități de networking și sprijin în natură printr-un ansamblu de încăperi dintr-o clădire cu vedere la Westminster Abbey, cunoscută sub numele de Sanctuary. Cei care au acces pot folosi gratuit spațiul pentru evenimente, birouri și podcasturi.

Avocații miliardarului au declarat anterior pentru The Guardian că acesta oferă spațiu pentru exprimarea unor opinii diverse și sprijin financiar unei game largi de organizații, multe dintre ele cu viziuni contradictorii, precizând că acest lucru nu înseamnă că el susține neapărat opiniile fiecăreia.

Partidul Restore Britain, fondat de Lowe, fost deputat Reform UK care acum este independent, și-a lansat campania pentru deportarea în masă a milioane de migranți dintr-o cameră din cadrul Sanctuary anul trecut.

Farage a declarat pentru The Telegraph: „Prioritatea noastră este să construim un program detaliat de guvernare, astfel încât, dacă vom fi aleși, să avem politicile potrivite pentru a readuce rapid Marea Britanie pe picioare. Sprijinul lui Ben ne va ajuta să atragem mai multe competențe și talente de care avem nevoie pentru a ne pregăti de guvernare.

În plus, este deosebit de îmbucurător pentru mine personal că cineva ca Ben, un constructor și un vizionar, care a anticipat tendințe înaintea altora, vede potențialul lui Reform.”