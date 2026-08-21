Miliarde pentru reînarmare, dar prea puțini soldați. De ce se golesc armatele Europei tocmai când are mai mare nevoie de ele

Uniunea Europeană se grăbește să se reînarmeze, mobilizând miliarde de euro pentru a le oferi celor 27 de state membre resursele financiare necesare pentru a răspunde unor potențiale amenințări externe.

Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, spune că Europa trebuie să fie capabilă să desfășoare rapid în jur de 100.000 de militari pentru a descuraja un posibil atac rus. Experții avertizează asupra dificultăților de a atinge această țintă, scrie Euronews.

Uniunea Europeană se grăbește să se reînarmeze, mobilizând miliarde de euro pentru a le oferi celor 27 de state membre resursele financiare necesare pentru a răspunde unor potențiale amenințări externe.

Totuși, în ciuda acestor obiective ambițioase de cheltuieli, întărite de angajamentele de apărare revizuite în sus ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), cei din industrie avertizează că forțele armate ale Europei se confruntă cu probleme serioase de recrutare și de menținere a personalului.

„La urma urmei, trebuie să avem destui oameni care să gestioneze aceste investiții”, a spus Emmanuel Jacob, președintele Organizației Europene a Asociațiilor și Sindicatelor Militare (EUROMIL).

Jacob a adăugat că problema nu este nouă, dar ceea ce s-a schimbat, spune el, este urgența tot mai mare. Amploarea resurselor umane necesare pentru a susține această expansiune militară fără precedent a fost conturată și de comisarul european pentru Apărare Andrius Kubilius în februarie.

„Imaginați-vă că suntem în 2030 – anul în care serviciile de informații spun că Rusia va fi pregătită și dispusă să testeze NATO – și că 100.000 de soldați ruși se adună la granița UE și la granița NATO”, a spus el la Vilnius, potrivit evaluărilor serviciilor europene de informații. „Ca să contrabalansăm o concentrare de 100.000 de militari, ar trebui să deplasăm un număr similar de soldați și de echipamente, și încă repede”.

Chiar înainte ca aceasta Comisia Europeană să dezvăluie planul său de 800 de miliarde de euro pentru reînarmarea Europei, Parlamentul European ridicase deja semne de întrebare privind deficitul de personal. În 2024, a adoptat un raport care avertiza că „forțele armate europene se confruntă cu grave probleme de recrutare și de menținere a personalului”.

Europarlamentarii i-au cerut fostului șef al diplomației europene, Josep Borrell, să investigheze deficitul și să propună posibile soluții. Într-un răspuns la întrebările Euronews, un oficial al Comisiei Europene a spus că recrutarea și menținerea personalului rămân responsabilitatea fiecărui stat membru.

Care este problema?

Potrivit datelor colectate de EUROMIL, printr-un sondaj realizat în rândul a 11 asociații ale personalului militar, majoritatea respondenților au descris recrutarea din țările lor drept „problematică”, în timp ce menținerea personalului a fost considerată fie „problematică”, fie „critică”.

La sondaj au participat asociații militare din Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Suedia.

Rezultatele au arătat că militarii pleacă cel mai frecvent după aproximativ 10 ani de serviciu. Cele mai mari obstacole în calea recrutării sunt concurența din partea sectorului privat, salariile și cerințele de condiție fizică. În același timp, salariile mici, echilibrul precar dintre viață și muncă și alte condiții de lucru au fost identificate drept principalele motive pentru care personalul pleacă.

Printre recomandările sale, sondajul a cerut salarii și pensii mai mari, un echilibru mai bun între viață și muncă, precum și limitarea orelor de lucru, pentru a ajuta la atragerea și menținerea personalului.

Steven Everts, directorul Institutului UE pentru Studii de Securitate (EUISS), a spus că recrutarea și menținerea personalului în forțele armate reprezintă o problemă complexă.

„Este o provocare cu care oamenii se confruntă din greu”, a spus el.

Everts a reluat îngrijorările legate de salarizare și de condițiile de muncă ale soldaților, argumentând totodată că o dilemă majoră ține de modul în care Europa intenționează să își extindă rezerva de rezerviști.

Este vorba despre persoane cu competențe specializate, care pot fi chemate sub arme doar câteva luni pe an – sau chiar mai puțin. Printre ei se numără experți în securitate cibernetică, specialiști în logistică și cadre medicale, „toate tipurile de funcții de care au nevoie armatele”, a spus el.

Potrivit lui Everts, efortul de reînarmare al Europei nu a fost însoțit de reformele organizatorice necesare pentru ca un astfel de sistem să funcționeze.

„Dacă lucrezi pentru o firmă de IT, iar șeful tău îți spune «Ascultă, tu lucrezi pentru mine, amice», ce interes are șeful tău să te lase disponibil, la cerere, pentru forțele armate naționale?”, a spus el. „E greu să faci reînarmarea despre care vorbim atât de mult și în termeni organizatorici”.

O problemă și pentru NATO

Provocarea depășește granițele Uniunii Europene. Un membru al Comitetului pentru Apărare și Securitate (DSC) al Adunării Parlamentare a NATO, Spyridon Kyriakis, a primit sarcina de a examina „provocările tot mai mari” ale Alianței în materie de recrutare și menținere a personalului. Raportul său este așteptat la finalul lui noiembrie.

Un document de informare al DSC subliniază că raportul ar urma să identifice factorii structurali și sociali care stau la baza provocărilor moderne de recrutare și menținere a personalului – și ce înseamnă acest lucru pentru securitatea alianței.

„Incapacitatea de a extinde forțele armate ale aliaților pentru a îndeplini noile cerințe de forță ale NATO reprezintă un risc direct pentru capacitatea de reacție, credibilitatea și sustenabilitatea pe termen lung a forțelor NATO, într-un mediu de securitate internațional tot mai complex și care se degradează rapid”, se arată în document.

Viitorul securității europene va depinde de capacitatea societăților sale de a reconstrui contractul social în jurul apărării naționale și al altor forme de serviciu, pentru a se asigura că Europa are soldații de care are nevoie pentru provocările care urmează.

Expertul în apărare Chris Kremidas-Courtney scria în 2025 că oficialii NATO au avertizat că actualele modele de forță sunt „insuficiente” pentru un război de mare intensitate și că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a atrage și menține personalul. Acest lucru ar trebui realizat prin recrutare voluntară sau prin conscripție selectivă.

Dar este nevoie și de o schimbare de cultură. Când cancelarul german Friedrich Merz a promis anul trecut că va transforma Bundeswehr în cea mai puternică armată convențională a Europei, anunțul a fost întâmpinat cu neliniște. Modificările legislative care au urmat, inclusiv legislația care reintroduce înregistrarea militară obligatorie, au împins mii de oameni, în special tineri, să iasă în stradă.

Kremidas-Courtney susține că atragerea și menținerea trupelor va necesita nu doar reforme organizatorice, ci și o schimbare culturală mai amplă.

„Dacă serviciul în forțele armate este privit cu dispreț în cadrul unei societăți, puțini vor vrea să rămână și încă și mai puțini vor vrea să se înroleze de la bun început”, a scris ea. „Viitorul securității europene va depinde de capacitatea societăților sale de a reconstrui contractul social în jurul apărării naționale și al altor forme de serviciu, pentru a se asigura că Europa are soldații de care are nevoie pentru provocările care urmează”.