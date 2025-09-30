Ministrul german al Transporturilor a ajuns de urgență la spital, după ce a leşinat în timpul unei şedinţe de Guvern

Ministrul Transporturilor, Patrick Schnieder, a leşinat la masă, în timpul şedinţei / foto: Getty Images

Un ministru german a fost transportat, marţi, la spital după ce a leşinat în timpul unei şedinţe a Cabinetului, la Berlin, transmite agenţia DPA, potrivit Agerpres.



Ministrul Transporturilor, Patrick Schnieder, a leşinat la masă, în timpul şedinţei, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Stefan Kornelius.



Se pare că ministrul şi-a revenit rapid, însă, din precauţie, va fi supus unor analize medicale, la spital.



Cabinetul cancelarului Friedrich Merz organizează o sesiune "retreat" de două zile în capitală, economia naţională aflată în dificultate figurând în fruntea agendei.



Schnieder, de la Uniunea Creştin-Democrată (CDU) conservatoare a lui Merz, nu a apărut în fotografia de grup realizată la sesiune.



Săptămâna trecută, Schnieder a prezentat noua strategie a operatorului feroviar naţional Deutsche Bahn, inclusiv numirea unui nou director executiv.