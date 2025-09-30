Antena 3 CNN Externe Ministrul german al Transporturilor a ajuns de urgență la spital, după ce a leşinat în timpul unei şedinţe de Guvern

Ministrul german al Transporturilor a ajuns de urgență la spital, după ce a leşinat în timpul unei şedinţe de Guvern

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 16:24 30 Sep 2025 Modificat la 16:24 30 Sep 2025
Patrick Schnieder
Ministrul Transporturilor, Patrick Schnieder, a leşinat la masă, în timpul şedinţei / foto: Getty Images

Un ministru german a fost transportat, marţi, la spital după ce a leşinat în timpul unei şedinţe a Cabinetului, la Berlin, transmite agenţia DPA, potrivit Agerpres.

Ministrul Transporturilor, Patrick Schnieder, a leşinat la masă, în timpul şedinţei, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Stefan Kornelius.

Se pare că ministrul şi-a revenit rapid, însă, din precauţie, va fi supus unor analize medicale, la spital.

Cabinetul cancelarului Friedrich Merz organizează o sesiune "retreat" de două zile în capitală, economia naţională aflată în dificultate figurând în fruntea agendei.

Schnieder, de la Uniunea Creştin-Democrată (CDU) conservatoare a lui Merz, nu a apărut în fotografia de grup realizată la sesiune.

Săptămâna trecută, Schnieder a prezentat noua strategie a operatorului feroviar naţional Deutsche Bahn, inclusiv numirea unui nou director executiv. 

×
Etichete: Berlin oficial ministrul transporturilor lesinat sedinta de Guvern

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close