Ministrul german de Externe, la București: „Rusia ne testează determinarea. Vom apăra Flancul Estic de Putin”

Oana Țoiu l-a primit la MAE pe șeful diplomației germane. Foto: Agerpres.

Ministrul german de Externe, Johann David Wadephul, prezent marţi la Bucureşti, a declarat că „lezarea” suveranităţii statelor membre NATO este inacceptabilă şi că Flancul Estic va fi apărat de ţările aliate, conform Agerpres.

„N-a trecut decât o lună de când avioane de luptă ale României şi ale Germaniei s-au ridicat împreună de la sol, pentru că o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian al României.

Aceasta arată că avem solidaritate în cadrul NATO şi că astfel de lezări ale suveranităţii statelor membre sunt inacceptabile. Vom apăra fiecare centimetru pătrat al teritoriului NATO. Suntem uniţi în ţările baltice, în Polonia şi în România.

Flancul nostru Estic va fi apărat împreună. Acesta este un semn foarte bun, faptul că Germania participă deja pentru a patra oară cu avioane Eurofighter la supravegherea spaţiului aerian al Flancului Estic al NATO şi la securizarea spaţiului aerian al României”, a afirmat Wadephul într-o conferinţă de presă susţinută la sediul MAE.

Rusia testează în mod constant determinarea statelor membre, însă acestea îşi apără cu „prudenţă şi hotărâre” valorile democratice, care îl deranjează „atât de tare” pe Vladimir Putin, a declarat oficialul german.

„Ne apărăm împreună de ameninţările hibride ale Rusiei, împotriva dronelor deasupra aeroporturilor, împotriva flotei-fantomă a Rusiei care ameninţă în egală măsură oamenii şi natura şi împotriva masivelor acţiuni de influenţare şi dezinformare din spaţiul online care pornesc de la organizații de stat ale Rusiei.

Tocmai am văzut la alegerile din Moldova că putem acţiona împreună pentru a apăra libertatea şi democraţia din Europa. Un lucru este clar: Rusia doreşte să ne testeze hotărârea, din nou, în fiecare zi. Noi ne apărăm cu propriul nostru atu. Cu prudenţă şi hotărâre ne apărăm valorile deschise şi democratice, care îl deranjează în mod vădit, atât de tare pe Putin, încât le priveşte şi ne priveşte ca pe nişte duşmani”, a spus Johann David Wadephul.

El a salutat reactivarea monitorizării pe Flancul Estic al NATO, precum şi faptul că la Bruxelles se pregăteşte un nou pachet de sancţiuni, pentru a mări în continuare presiunea asupra Rusiei.

„Înainte de toate, este bine că Ucraina se poate baza întotdeauna pe sprijinul nostru. Pentru că aceia care iau în serios apărarea securităţii şi libertăţii noastre în Europa trebuie să plaseze sprijinul pentru Ucraina în centrul tuturor eforturilor noastre. Ucraina se află în faţa unei noi ierni cumplite, în condiţii de război. Şi tocmai de aceea Putin atacă ţintit infrastructură energetică. Noi trebuie să arătăm că suntem strâns uniţi de partea Ucrainei”, a transmis șeful diplomației germane.

Diplomatul german a pledat pentru extinderea şi reformarea Uniunii Europene, evidenţiind importanţa acestor demersuri sub aspect geopolitic.

„În ceea ce priveşte securitatea şi apărarea sau competitivitatea, Uniunea Europeană este cel mai mare atu al nostru. Numai împreună vom putea să ne afirmăm într-o lume tot mai dură. Dacă rămânem uniţi, dacă aprofundăm în continuare piaţa internă şi abordăm reformele necesare, atunci consider că suntem mai importanţi şi mai relevanţi ca niciodată, pentru o ordine globală liberă şi bazată pe norme. Această strălucire a UE se resimte foarte pregnant la Moscova. De aceea, Putin este impresionat şi încearcă cu toată forţa să ne dezbine”, a declarat Johann David Wadephul.

El a apreciat relaţiile economice bilaterale aflate „la un nivel înalt”, dar a susţinut o dezvoltare a acestora, inclusiv în domeniul turismului sau al aprovizionării cu energie.

„Aici vor fi cele mai mari zăcăminte de gaz din Europa. Şi, desigur, cooperarea noastră în domeniul securităţii şi al apărării. Aici sunt investiţii interesante ale companiilor germane în România. Mulţumesc foarte mult pentru deschidere şi mediul deschis pentru investiţii. Este foarte important, deoarece trebuie să facem mai mult pentru apărarea libertăţii noastre. Aici, ca guvern federal, găsim în România parteneri foarte apropiaţi”, a afirmat Wadephul.