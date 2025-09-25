Ședință CSAT pentru procedura de doborâre a dronelor suspecte din spațiul aerian românesc

Nicușor Dan a convocat CSAT. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Scandalul dronelor ajunge pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării. În şedinţa convocată pentru joi de Preşedintele Nicuşor Dan se va stabili procedura prin care Armata poate doborî drone şi aeronave ce intră ilegal în spațiul aerian românesc, dar și cine are autoritatea să dea ordinul. Legea adoptată în mai 2025 și ordinul emis în iulie permit armatei să acționeze, dar decizia finală privind lanțul de comandă se ia acum la nivelul CSAT.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a cerinţelor tehnice generale ale echipamentelor şi sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecţie.



De asemenea, pe agenda întâlnirii se mai află subiectul stabilirii persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor şi a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional şi procedura de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spaţiului aerian naţional.



În cadrul şedinţei Consiliului vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale.

Din luna mai 2025, Armata Română are la îndemână o nouă lege care permite doborârea aeronavelor fără pilot care intră ilegal în spațiul aerian al țării. Este vorba despre Legea 73 din 19 mai 2025 privind controlul utilizării spațiului aerian național.

Aceasta a fost adoptată la mai bine de trei ani de la începerea invaziei Rusiei în Ucraina și după ce partidele Alianța pentru Unirea Românilor, S.O.S. și Partidul Oamenilor Tineri au atacat la Curtea Constituțională actul normativ.

Pentru ca militarii să poată doborî un avion sau o dronă care violează spațiul aerian, mai era însă nevoie de două acte normative.



Primul act normativ secundar legii se referă la doborârea avioanelor pilotate uman, cu pilot la bord, și e încă nefinalizat. Al doilea act normativ, cel care înlesnește doborârea dronelor care violează spațiul aerian național, a fost emis în iulie. E vorba despre un ordin de ministru al Apărării.

Ordinea de zi a CSAT

- Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;

- Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a dat asigurări că România are ”toate procedurile şi toate capabilităţile” de a reacţiona în situaţia în care avioane ruseşti cu pilot ar intra în spaţiul aerian al ţării şi s-a refertit şi la procedurile în cazul dronelor.

”Noi suntem în legătură cu aliaţii NATO, avem ceea ce se cheamă early warnings, le vedem venind spre noi din timp. Au fost cazuri în care (avioanele ruseşti – n.r.) au muşcat, cum se zice, din Flight Information Region, o regiune peste Marea Neagră care e controlată de la Bucureşti şi mai trece câte unul în fugă pe acolo, au mai fost cazuri, însă nu au fost ameninţări directe. Există aceste proceduri de interceptare, avem avioane care sunt pregătite tot timpul, 24 din 24, cu armament şi cu piloţi, să se ridice de la sol, se şi ridică de la sol când este nevoie, fie în cazul avioanelor, fie în cazul dronelor. Deci avem toate procedurile şi toate capabilităţile la locul lor. (Avioanele care intră în spaţiul aerian românesc – n.r. ) vor fi interceptate, adică vor veni avioane lângă ele, vor stabili un contact radio, le va spune să se întoarcă, dacă nu se întorc există paşii militari şi se ajunge, ultima instanţă este doborârea lor”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

Moşteanu a explicat că ministrul Apărării este cel care dă aprobarea de principiu cu privire la modul de acţiune, iar în cazul dronelor responsabilitatea aparţine comandantului de operaţiune.