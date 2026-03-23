Ministrul lui Netanyahu cere ca Israelul să anexeze sudul Libanului: "O spun definitiv, noua graniță trebuie să fie râul Litani"

1 minut de citit Publicat la 22:05 23 Mar 2026 Modificat la 22:07 23 Mar 2026

Ministrul israelian de Finanțe Bezalel Smotrich cere anexarea sudului Libanului. Foto: Getty Images

Israelul ar trebui să își extindă granița cu Libanul până la râul Litani, adânc în sudul țării vecine, a declarat ministrul israelian de Finanțe Bezalel Smotrich, citat de Times of Israel.

Comentariile sale vin în vreme ce armata statului evreu își continuă campania în Liban împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah.

Times of Israel remarcă faptul că spusele lui Smotrich reprezintă cea mai explicită declarație făcută până în prezent de un oficial israelian de rang înalt cu privire la anexarea unor porțiuni din teritoriul libanez.

Potrivit ministrului, campania militară din Liban "trebuie să se încheie cu o realitate complet diferită, atât în ceea ce privește Hezbollah, cât și în ceea ce privește schimbarea granițelor Israelului".

"Spun aici în mod definitiv: noua graniță israeliană trebuie să fie Litani", a insistat Smotrich.

În imaginea următoare, râul Litani este figurat cu albastru.

În zona vizată de ministrul israelian pentru anexare trăiesc 200.000 de oameni, majoritatea musulmani

Zona de la sud de râul Litani ocupă aproximativ 850 de kilometri pătrați, în vreme ce bazinul acestui curs de apă acoperă circa 20% din teritoriul Libanului.

În zona situată la sud de râu, până la granița cu Israelul, trăiesc aproximativ 200.000 de rezidenți, majoritatea fiind musulmani shia.

Lider al unui mic partid de extremă dreapta din cabinetul prim-ministrului Benjamin Netanyahu, ministrul Bezalel Smotrich face adesea comentarii care depășesc politica oficială israeliană, remarcă publicația citată.

El a mai cerut ca Israelul să anexeze zonele pe care le controlează în prezent în Gaza.

Ar fi vorba de 53% din teritoriul exclavei palestiniene.

Biroul premierului Netanyahu nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la aceste declarații.

Însă poziția lui Smotrich nu este singulară la nivelul cabinetului israelian.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a evocat la începutul acestei luni o perspectivă similară, afirmând că Libanul s-ar putea confrunta cu pierderi teritoriale dacă nu dezarmează gruparea Hezbollah.

Declarațiile ministrului israelian de Finanțe nu anunță nimic bun pentru Liban

Times of Israel subliniază că spusele lui Bezalel Smotrich au o rezonanță profundă în Liban, țară care încearcă să iasă dintr-un ciclu de invazii și ocupații israeliene întins pe decenii.

Forțele statului evreu au lansat atacuri repetate asupra Libanului din 1978 și au ocupat sudul țării din 1982 până în 2000.

Un oficial libanez a declarat că Beirutul încă se bazează pe puterile străine pentru a pune presiune asupra Israelului astfel încât acesta să încheie războiul.

Oficialul a menționat în acest sens o ofertă a președintelui libanez Joseph Aoun, de a purta discuții directe cu oficialii de la Ierusalim.