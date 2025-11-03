Ministrul Miruță spune că România trebuie să se asigure că „nu rămâne cu pagubă” după plecarea Lukoil din țară. Rușii au datorii mari

3 minute de citit Publicat la 18:52 03 Noi 2025 Modificat la 18:52 03 Noi 2025

Ministrul Economiei, Radu Miruță. Foto: Hepta

Ministrul Economiei, Radu Miruță, spune că România trebuie să se asigure că nu va rămâne cu pagube după plecarea Lukoil din țară, în contextul în care compania rusă are datorii mari. El a răspuns, astfel, unei întrebări cu privire la sancţiunile americane care au fost impuse acestei companii.

„Ştiu că există datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că datoriile nu vor rămâne istorie şi nu vom rămâne din nou cu o pagubă. Sunt aspecte pe care Ministerul de Finanţe, cel care este responsabil, le are foarte atent în vedere şi care identifică cea mai bună metodă pentru a securiza lucrurile pe teritoriul României”, a menţionat Miruţă în cadrul unei conferințe la guvern.

Grupul petrolier rus Lukoil, presat de sancţiunile anunţate recent de SUA, a anunţat joi, 30 octombrie, că a acceptat o ofertă venită de la compania Gunvor pentru achiziţionarea firmei Lukoil International GmbH (filială 100% a PJSC Lukoil), care deţine active internaţionale ale companiei. Gunvor este, la rândul ei, deținută de facto de un apropiat al lui Putin. Separat, Gunvor a confirmat, tot joi, că poartă discuţii cu Lukoil pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale grupului petrolier rus.

La rândul său, Ministerul Energiei a anunţat că a luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenţia de vânzare a activelor sale internaţionale şi va începe un proces de evaluare a tranzacţiei în cadrul Comisiei pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD), conform legislaţiei în vigoare.

Ministerul precizează că o poziţie oficială va putea fi exprimată doar după clarificarea completă a structurii acţionariatului şi a provenienţei capitalului oricărui potenţial investitor. Pe data de 22 octombrie, preşedintele SUA, Donald Trump, a impus sancţiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft.

Potrivit Ministerului Energiei, în România funcţionează rafinăria Petrotel-Lukoil şi reţeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de staţii de distribuţie, ambele având ca acţionar compania Litasco, cu sediul în Elveţia.

Lukoil forțată să renunțe la cele mai importante operațiuni ale sale - cele pe piața din străinătate

Lukoil este compania petrolieră rusă cu cele mai diversificate operaţiuni la nivel internaţional, având operaţiuni upstream în foste ţări sovietice precum Kazahstan, Uzbekistan şi Azerbaidjan, dar şi în Egipt, Emiratele Arabe Unite şi în state vest-africane cum ar fi Ghana, Nigeria, Camerun şi Congo. În toate aceste proiecte, producătorul rus deţine participaţii minoritare, iar ponderea lor în producţia totală de ţiţei a Lukoil a fost de doar 5% anul trecut, conform raportului anual al companiei.

Activele internaţionale reprezintă împreună aproximativ un sfert din capitalizarea actuală a Lukoil, conform estimărilor lui Kirill Bahtin, analist la BCS.

Operaţiunile de trading internaţional ale Lukoil sunt mult mai importante decât operaţiunile sale de explorare şi producţie. Anul trecut, compania a cumpărat şi vândut 59,6 milioane de tone sau o medie de 1,19 milioane de barili pe zi, conform raportului său anual. Litasco, filiala comercială deţinută în proporţie de 100% de grupul rus, operează din Geneva şi Dubai.

De asemenea, Lukoil are o reţea de peste 5.300 de benzinării în 20 de ţări din întreaga lume, precum şi rafinării în Europa. Producţia lor combinată a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone sau aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual.

Cine cumpără Lukoil

Gunvor este o firmă multinațională înregistrată în Cipru și al cărei cofondator este un oligarh rus cu legături cu Vladimir Putin. Totuși, Lukoil trebuie să obțină o permisiune din partea Agenției pentru Controlul Activelor Străine a Trezoreriei SUA, dar și a altor licențe, permise și aprobări din alte țări.

„Părțile intenționează să să solicite o prelungire a licenței actuale emise de OFAC, precum și alte permise, pentru a asigura activitățile operaționale neîntrerupte ale activelor internaționale și ale serviciilor bancare ale acestora până la finalizarea tranzacției”, a transmis Lukoil într-un comunicat.

Gunvor Group a fost cofondată de un miliardar suedez, Torbjorn Tornqvist, și de oligarhul rus Ghenadi Timcenko, considerat un apropiat al lui Vladimir Putin. El este sancționat de Statele Unite, UE și Marea Britanie.

Tornqvist i-a cumpărat participația de 43% lui Timcenko pe 19 martie 2014, cu o zi înainte ca oligarhul să fie sancționat de SUA după ce Rusia a invadat Crimeea.