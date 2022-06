Mircea Ciolacu s-a întâlnit la Bruxelles cu Comisarului European pentru Muncă, Nicolas Schmit

Înainte de întâlnirea de la Bruxelles, liderul social democraților români a declarat că el consideră că ţara noastră poate deveni un hub de stabilitate și dezvoltare regională.

Preşedintele PSD a avut o întâlnire şi cu comisarul pentru Muncă şi Drepturi Sociale, Nicolas Schmit.

"Îi mulţumesc Comisarului European pentru Muncă, Nicolas Schmit, pentru disponibilitatea de a identifica împreună soluţii în vederea optimizării PNRR pe zona de pensii. M-a bucurat totodată deschiderea sa în ceea ce priveşte solicitarea noastră de finanţare, din bani europeni, a unor mecanisme compensatorii pentru acoperirea creşterii preţurilor la energie, alimente şi carburanţi pentru categoriile cele mai vulnerabile", a scris Ciolacu, pe Facebook.



"Întâlnire constructivă cu Nicolas Schmit. Am apreciat disponibilitatea comisarului pentru un plan de redresare echitabil pentru România pe probleme sociale şi pensii. Am salutat aprobarea Directivei europene privind salariul minim şi am reamintit sprijinul PSD pentru problemele importante care ne preocupă", a transmis liderul PSD şi pe Twitter.



Marcel Ciolacu efectuează, joi, o vizită la Bruxelles. El a avut întâlniri şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor - Parlamentul Federal al Regatului Belgiei, Eliane Tillieux şi cu viceprim-ministrul Pierre-Yves Dermagne, ministru al Economiei şi al Muncii. Ciolacu are programată şi o întâlnire cu preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola.