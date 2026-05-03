Mișcări neobișnuite ale avioanelor militare SUA în Orientul Mijlociu. Seamănă cu ce s-a întâmplat înainte de începutul războiului

2 minute de citit Publicat la 16:49 03 Mai 2026 Modificat la 16:49 03 Mai 2026

Aparat C-17A Globemaster III al forțelor americane. O creștere neobișnuită a traficului aerian cu aparate ale SUA a fost semnalată în ultimele ore în zona Orientului Mijlociu. Foto: Getty Images

Traficul aerian cu aeronave militare americane a înregistrat valori neobișnuite începând de sâmbătă, 2 mai, în zona Orientului Mijlociu, fiind implicate numeroase aparate de transport și realimentare în aer, relatează agenția turcă Anadolu, citând date ale site-ului de monitorizare Flightradar24.

Situația amintește de mișcările semnalate de presa internațională în ultima parte a lunii februarie, înainte de loviturile lansate de SUA și Israel în Iran.

Aparatele vin din Europa către țări din zona Golfului, arată sursa citată.

Este vorba, în special, despre avioane C-17A Globemaster III, fiecare fiind capabil să transporte aproximativ 77 de tone de marfă și aproximativ 100 de persoane.

Aparate Lockheed C-5M Super Galaxy - cel mai mare avion de transport din dotarea Forțele Aeriene ale SUA, cu o capacitate utilă de aproximativ 127 de tone - și Boeing KC-46 Pegasus, un avion cisternă, utilizat pentru realimentare aeriană și transport strategic, au fost, de asemenea, observate operând în spațiul aerian european și din Orientul Mijlociu.

Conform Anadolu și Flightradar24, cel puțin 12 aeronave de transport se aflau în drum spre Orientul Mijlociu, unele dintre ele plecând din Germania.

Au mai fost semnalate aparate cisternă Boeing KC-135 Stratotanker.

Cel puțin patru astfel de avioane de realimentare au fost observate operând în jurul Israelului și al zonelor învecinate.

În plus, un avion de supraveghere Boeing RC-135W Rivet Joint a fost reperat în spațiul aerian din apropierea Bahrainului.

Anadolu notează, de asemenea, plecarea din SUA ale mai multor aparate militare de transport, fără destinații confirmate în acest moment.

SUA au prelungit armistițiul din aprilie fără a avansa un nou termen limită

SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului pe 28 februarie, declanșând represalii cu rachete balistice și drone din partea Teheranului, atât împotriva aliaților SUA din Golf, cât și a statului evreu.

Ulterior, Iranul a anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz.

Începând cu 13 aprilie, SUA au impus, la rândul lor, o blocadă navală asupra porturilor iraniene.

Un armistițiu de două săptămâni a fost anunțat pe 8 aprilie, cu medierea Pakistanului.

Au urmat de discuții directe la Islamabad pe 11 aprilie, dar nu s-a ajuns la niciun acord privind un armistițiu durabil.

Președintele american Donald Trump a prelungit ulterior armistițiul fără a stabili un nou termen limită, în urma unei solicitări din partea Pakistanului.

Iranul a trimis SUA o propunere în 14 puncte pentru încheierea războiului

Cel mai recent, Iranul a prezentat Statelor Unite o propunere în 14 puncte pentru a pune capăt definitiv războiului.

Propunerea vizează ridicarea blocadei navale, garanţii de neagresiune, retragerea forţelor americane şi ridicarea sancţiunilor, potrivit presei de la Teheran.

Aceasta nu a menționat că programul nuclear al ţării ar fi fost inclus în propunerea înaintată Washingtonului.

Documentul iranian, formulat ca răspuns la o propunere americană în nouă puncte, urmăreşte să rezolve problemele legate de conflict în termen de 30 de zile, cerând "încheierea războiului" și nu o simplă prelungire a armistiţiului.





