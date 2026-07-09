Imagini din satelit: Misteriosul iaht „Grace” al lui Putin a fost relocat la baza Flotei de Nord ruse, de teama dronelor ucrainene

„Graceful”, un superiaht de aproximativ 100 de milioane de euro ar aparține dictatorului rus. Foto: Profimedia Images

Iahtul Graceful, pe care autoritățile americane îl asociază cu președintele rus Vladimir Putin, a fost relocat din Marea Baltică în portul Severomorsk, principala bază a Flotei de Nord a Rusiei, a informat radioteleviziunea daneză DR, preluată de The Moscow Times, în urma analizei imaginilor din satelit și a datelor de navigație de la MarineTraffic.

Potrivit publicației citate, în iunie 2026, nava a activat transponderul - sistemul automat de identificare AIS - pentru prima dată din august 2022. Istanbulul a fost listat ca destinație, dar în schimb, după ce a traversat Marea Baltică și Marea Nordului, iahtul a ajuns într-un port militar închis din regiunea Murmansk.

Как я и предполагала, Яхта Путина «Graceful» в Североморске.



Фото: датская телекомпания DR pic.twitter.com/mVO5EgG6pd — Violetta Grudina (@violettagrudina) July 8, 2026

În timpul traversării apelor daneze, iahtul a fost însoțit de un distrugător și de o navă de patrulare ruse. Convoiul a fost supravegheat și de Garda de Coastă germană și Marina Daneză.

După ce a trecut de-a lungul coastei Norvegiei, iahtul „Graceful” și-a oprit transponderul. Pe 4 iulie, nava de patrulare Voievoda care însoțea „Graceful” a retransmis pentru scurt timp coordonatele la aproximativ 70 km de Severomorsk. Într-o imagine satelitară din 5 iulie, DR a găsit două nave la cheiul bazei militare, cel mai probabil Graceful și Voievoda.

Antena3.ro a verificat imaginile satelitare, la rezoluție mică, furnizate de sateliții Sentinel. Pe data de 3 iulie, se văd mai multe nave ancorate la cheu.

În imaginea datată 5 iulie, la una din danele portuare apare o navă albă, cel mai probabil iahtul Graceful.

Pe data de 7 iulie, aceeași navă albă e vizibilă printr-un strat de nori, în portul Severomorsk.

Flemming Splidsbøl Hansen, cercetător principal la Institutul Danez de Studii Internaționale, crede că iahtul a fost relocat din regiunea Baltică din cauza amenințării crescute a dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune.

Graceful are peste 80 de metri lungime și este cunoscut și sub numele de Orca. Costul său este estimat la aproximativ 100 de milioane de dolari. Înainte de începerea războiului dintre Rusia și Ucraina, nava a fost reparată la un șantier naval german din Hamburg și a părăsit-o pe 7 februarie 2022 - cu 17 zile înainte de începerea războiului. După aceea, Graceful practic nu a părăsit Marea Baltică.

Săptămâna trecută, iahtul de 71 de metri Victoria, despre care se crede că aparține tot lui Putin și amantei sale, Alina Kabaeva, a părăsit de asemenea Rusia. Potrivit MarineTraffic, nava a părăsit teritoriul Krasnodar, a trecut prin Bosfor și s-a îndreptat spre stațiunea turcă Bodrum.