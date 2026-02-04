Moldova primeşte de la SUA 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională. "Legea a fost semnată de președintele Donald Trump"

Moldova primeşte de la SUA 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională. Sursa foto: hepta / DPA Images

Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a anunţat, miercuri, că Washington va oferi Chişinăului 36,5 milioane de dolari pentru „securitatea energetică, securitatea cibernetică, reziliență și alte priorități conexe în domeniul securității naționale”. El a adăugat că această decizie reflectă „nivelul de încredere și maturitatea cooperării de securitate dintre R. Moldova și Statele Unite”, notează Ziarul de Gardă.

"Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia, menționată expres în National Security and Department of State Appropriations Act, care beneficiază de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională. Legea a fost adoptată de Congresul SUA și semnată de președintele Donald Trump.

Parteneriatul nostru cu SUA este unul solid. Casa Albă și Congresul demonstrează un angajament clar pentru întărirea capacităților noastre și pentru prevenirea riscurilor într-un context regional dificil. Domeniul de aplicare al acestor fonduri: securitatea energetică, securitatea cibernetică, reziliență și alte priorități conexe în domeniul securității naționale.

Pentru R. Moldova, acest sprijin confirmă un lucru esențial: investiția în pace, stabilitate și capacitate de apărare este recunoscută și susținută de partenerii noștri strategici. Continuăm pe această direcție, cu responsabilitate și focus pe siguranța cetățenilor”, a postat ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, pe Facebook.

Proiectul de aproximativ 1,2 trilioane de dolari, care include și programe de apărare, transport și educație, a fost semnat de Trump.