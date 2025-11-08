Moment amuzant la Casa Albă: Viktor Orban i-a spus lui Trump că vrea s-o ia în Ungaria pe secretara americană de presă

1 minut de citit Publicat la 12:24 08 Noi 2025 Modificat la 12:40 08 Noi 2025

Viktor Orban i-a spus lui Trump că vrea s-o ia în Ungaria pe secretara americană de presă . sursa foto: Hepta

Premierul maghiar a întrerupt, vineri, un dialog al lui Donald Trump cu jurnaliştii, pentru a preciza că ar dori ca secretara de presă a Casei Albe să meargă în Ungaria, să lucreze pentru el. Viktor Orban fusese impresionat de vehemența cu care Karoline Leavitt demonta un fake news, conform Fox News.

Liderul de la Budapesta a glumit în timpul unei întâlniri bilaterale la Casa Albă că vrea să o angajeze pe secretara de presă Karoline Leavitt, după ce aceasta a lansat o critică la adresa presei pentru răspândirea de „știri false” legate de preocupările legate de provocările economice ale americanilor.

„Karoline, prim-ministrul ar dori să lucrezi pentru el în Ungaria”, a spus Trump vineri, după ce Orban a fost văzut aplecându-se spre Trump și întrebându-l: „Pot s-o iau să lucreze pentru noi?”.

Scena a avut loc după ce Trump a chemat-o pe Leavitt în sala de cabinet de la Casa Albă, unde Trump și Orban aveau o întâlnire bilaterală pentru a discuta despre energia și comerțul maghiar.

„Știi ce? Tocmai ai luat o decizie foarte bună”, i-a spus Trump în glumă lui Orban după ce a spus că vrea s-o angajeze pe Leavitt. „Te rog, nu ne părăsi, Karoline", a adăugat Trump.

Ulterior, într-o postare pe X, Karoline Leavitt i-a şi răspuns lui Orban: "Vă mulțumesc pentru amabilitate, domnule premier, dar rămân aici".

Viktor Orban a replicat: "Îmi pare rău să aud asta, dar înţeleg. Continuă munca grozavă".

Karoline Leavitt a jignit un reporter

În urmă cu 3 săptămâni, publicația americană HuffPost a relatat că jurnalistul său, care a întrebat reprezentanţii Casei Albe despre cine a decis ca summit-ul Trump - Putin, referitor la o posibilă pace în Ucraina, să fie găzduit de Budapesta, a fost jignit de purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt şi de directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung. "Mama ta" - au răspuns cei doi oficiali, conform publicației amintite, însă jignirile au continuat.

O simplă întrebare despre locația aleasă de Trump pentru viitoarea sa întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin a declanșat un potop de jigniri din partea purtătorilor de cuvânt ai președintelui.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns câteva minute mai târziu cu: „Mama ta a făcut-o”.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a adăugat, după un minut, mult mai succint: „Mama ta”.