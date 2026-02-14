Moment ca din filmele de comedie, cu premierul Greciei. Ce a făcut cu batista după ce și-a șters nasul

Moment viral cu premierul Greciei, Kiriakos Mitsotakis . Foto: Captură video Antena 3 CNN

Premierul Greciei a fost surprins de camerele de filmare într-un moment parcă desprins din filmele cu Mr. Bean.

Kiriakos Mitsotakis a fost văzut în Turcia ștergându-și nasul cu o batistă şi apoi, în încercarea de a ascunde batista, a băgat-o în buzunarul interior al hainei.

Apoi, fără să stea prea mult pe gânduri, a găsit un alt loc de pus batista folosită: în mapa cu acorduri pe care tocmai le semnase şi care se afla în fața lui.

Imaginile au apărut pe rețelele sociale și au devenit rapid virale. Utilizatorii nu au ratat ocazia de a comenta cu umor, creând postări despre ce anume va aduce prim-ministrul de la Ankara.