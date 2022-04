Momentul emoționant în care o cățelușă ce a supraviețuit masacrului din Bucha este reunită cu stăpânul ei

În imagini este surprins momentul în care un bărbat din Bucha este reunit cu animalul său de companie, o cățelușă din rasa Husky.

Aceasta aleargă câteva zeci de metri, până ajunge la stăpânul său, apoi începe să schelălăie și să dea din coadă, vizibil fericită. Bărbatul este și el emoționat de reîntâlnirea cu patrupedul pe care îl credea pierdut.

Imaginile masacrului din Ucraina. Ana-Maria Roman: "Abia în momentul în care am ajuns la Bucha am înţeles care este adevărata faţă a acestui război"

Bucha, oraş situat la nord-vest de capitala ucraineană Kiev, a fost eliberat, dar este distrus de lupte. Forţele ruseşti sunt acuzate de crime de război. Aproape 300 de persoane au trebuit înhumate în gropi comune.

"Când vezi astfel de crime te gândeşti cum ai putea să le descrii, cum ai putea să-ţi găseşti cuvintele potrivite dar nu pot să vorbesc nici despre durere, nici despre tristeţe pentru că Bucha pur şi simplu te şochează. Bucha te zdruncină. Ceea ce s-a întâmplat la Bucha nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată", a spus Ana-Maria Roman, realizator News Hour with CNN şi trimis special în Ucraina.

"Abia în momentul în care am ajuns la Bucha am înţeles care este adevărata faţă a acestui război. Când ajungi acolo şi vezi moartea întinsă de o parte şi de cealaltă a şoselei, când simţi moarte în aer, în nări, o vezi...Când am ajuns noi acolo era tăcerea. La două zile după ce s-au retras trupele lui Vladimir Putin, era doar militarii, erau câţiva jurnalişti şi imaginile ororii.

Niciunul nu îşi explică de ce aceşti soldaţi au tras în civili. Oamenii încercau să iasă pe strada principală pentru a face rost de hrană.

Cei care au supravieţuit au fost cei care au stat în apartamente, cei care au fiert supe în faţa blocului căutând mâncare în apartamentele vecine", a mai spus Ana-Maria Roman, luni seară, la Sinteza Zilei.